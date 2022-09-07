女星楊丞琳參加大陸綜藝節目提到「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「吃海鮮是奢侈的事」等語，引發許多台灣綠粉的怒火，批評、謾罵的聲浪一波波湧向她，楊丞琳嚇得只好關閉臉書IG。

猶記得2015年周子瑜的國旗事件引發｢國憤｣，說是遭對岸打壓，其實也不過是黃安一個人碎嘴闖的禍，卻被推拖說是遭大陸打壓；同樣的情形，楊丞琳在對岸參加節目，只無意中說出自己家貧，吃不起海鮮，就闖下了｢滔天大禍｣？請問標準在哪？

不久前，歐陽娜娜、張鈞甯在對岸參加｢勿忘918｣也被綠粉罵了個臭頭。蔡英文曾說：我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉。現在居然連講話的自由都沒有。

台灣藝人赴大陸發展的多矣，只是他們在明處，民進黨大員們的親屬在大陸做生意的不知凡幾，｢海霸王｣只是其中之一，怎不見綠粉們攻擊呢？

楊丞琳說自己是廣東人，在台灣長大。說錯了嗎？說自己的出身表示不忘祖，但也不忘感恩培養自己的土地，比起那些背祖望宗的人楊丞琳太值得稱道了！

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