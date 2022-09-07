張景森是現任的行政院政務委員。政務委員，是不管部部長，高官厚祿。

妥妥的大官。雖然我們從來沒有投票給他。

因為民進黨執政，而備受主子喜愛，歷任高官的張景森，對我充滿了莫名的恨。也不知道為什麼突然抓狂，造謠我「用卑鄙造假的言論侮辱台灣」。他拿不出證據，但這不妨害他對我的抓狂潑糞。他太恨了。只因為我不斷地監督當權者。我不肯對他有辱官箴的事放水。這一切，讓他恨之入骨。

張景森因為跟著陳水扁跟蔡英文，所以歷任民進黨高官，享受權力厚祿。但爭議風波不斷。面對這樣一個台獨當局的當權派，我只是個無權無勢的老百姓。我從來都只有拿出事實，面對權力。看是誰卑鄙。

1994年陳水扁當選台北市長，給張景森當台北市都發局長。都發局長管土地規劃，權大勢大。他就在審核國揚實業的「南隆鋼鐵松山廠整體開發計畫」時，接受廠商國揚實業招待，跑到日本考察。國揚董事長還跟他一起同遊。

根據監察院調查報告，回台後，在審核時他「假借權力」，擅自核准國揚實業以廉價價購的方式，把回饋土地所減少的容積率，移轉到建築基地。根據監委計算，國揚因此多賺了十幾億。監察院經過調查，彈劾了張景森。接受廠商招待到日本考察，算不算卑鄙？後面的作為，也不算卑鄙是吧？！

陳水扁執政時，張景森當經建會副主委。他曾經計畫設立「台灣都市更新股份有限公司」，但卻刻意巧妙的設定公股只持股49%。公股持股只有49%，被立委跟輿論質疑，是讓財團持股控制權擴大，又故意逃避監督。這也不算卑鄙是吧？！

司法偵辦「嘉義香草藥草生技園區弊案」，發現張景森在2005年、2006年，陸續收了廠商春龍公司200萬。重點是，這個生技園區，是要經建會批准的。而張景森當時是副主委。張景森承認收了錢。可是他說，那絕不是收賄喔。純粹是「借貸關係」。

好一個借貸關係。身為高官，毫不避嫌，不顧瓜田李下，跟廠商發生200萬的借貸關係。這當然也不算是「卑鄙」了，是吧？司法可以相信，一個高官跟廠商是借貸關係。我一個老百姓，我又不是腦殘，我為什麼要指鹿為馬，相信是借貸關係？

他的爭議，罄竹難書，族繁不及備載。前東帝士集團總裁陳由豪爆料過，透過張景森在2000年大選裡，給陳水扁2000萬政治獻金。中華航空發展基金會投資台灣高鐵的案子，他被控背信。這些，都是公眾可以討論的爭議吧？!

因為接受廠商招待，而被監察院彈劾的張景森，可以當行政院政委。可以隨便喝斥我一個無權無勢的小老百姓，可以厚顏罵我「卑鄙造假」。我只好幫大家一起回憶張景森的豐功偉業。

張景森，你的官好大。我好怕。（作者為作家）

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