從2014白色力量打敗大連艦隊、2018韓流崛起翻轉高雄、2020辣台妹抗中保台逆轉戰局，網路聲量已經逐漸成為政治攻防的兵家必爭之地，其重要性隨著資訊時代的硬體設備進步而提升，也因此運用網軍來拉抬網路的政治聲量、帶風向，變成一種不能在檯面上明講的秘密。直到2019年4月13日賴清德公開呼籲蔡英文總統的網軍停止對他攻擊，並公開表示這些攻擊對於未來的團結沒有任何幫助；以那時有擔任行政院長歷練的賴清德，其應該擁有強悍的心理素質，還是會對網軍攻擊有這樣的反應，可見網軍的政治攻擊力道，已經有達到一定程度的威力，可以讓人心接近崩潰邊緣且難以面對。

網軍的特色是匿名，其形態約略可分為五種：業配宣傳型、惡意攻擊型、側翼粉專型、水軍帳號型、跨國擾亂型，並可同時以複合的形式存在。業配宣傳型就是所謂的收錢宣傳，強調的是宣傳效益最大化，以令人想像不到的創意，嘗試推廣業配訊息，鮮少帶入個人主觀好惡觀點，算是比較正常的存在。

惡意攻擊型就是以傷害對手為最高指導原則，是非對錯完全不需要考慮，只要能運用各種技巧傷害人，就可以算達標，屬於極端惡意的存在。

側翼粉專型較為有系統化，且有特定數量粉絲追隨，大部分的情況下需要常常產出時事議題的哏圖，以利網路擴散流傳，算是比較擁有藝術特質的存在。

水軍帳號型的特色是以殭屍帳號形式存在，務求以大量的留言或推文，讓反對方誤認為己方的道理沒有人數優勢，摧毀意見反對方的內在自信心，存在數量相當龐大。

跨國擾亂型的特色是為了製造混亂而存在，伴隨著部分擁有駭客技術能量成員，對設備、網站、資料，進行實質上的破壞擾亂，務求推動單純善良的受害者互相傷害，並期望藉此擴大成為社會事端。

網軍有時會讓人看似在講道理，可是又會不斷鬼打牆的講歪理，針對特定政治人物目標，產出哏圖四處轉貼，成為在網路上佔頻寬的垃圾資訊流，好在隨著網路硬體設備的提升，這樣的問題可以稍微得到舒緩。其實通常在詳細檢視網軍的相關連結後，可以發現很多網軍都是殭屍帳號，只是擔任按讚部隊，且從境外位址轉入，期望避免相關法律追溯責任。

隨著年底的地方選舉到來，部分政治人物開始走向網軍化，尤其是曾經擔任過執政者的政治人物，開始把自己做小成為一個網軍。以風城的候選人為例：其於個人臉書粉專表示「看見他黨候選人以台北人的視角，批評新竹舊城商家們、青年們這幾年的努力，說舊城區一味複製貼上的抄襲」，開始把別人說過的話用力曲解，做足惡意攻擊型網軍的形貌樣態，並期望以鬼打牆的形式，降低這場重要選舉的格調。將過去自己執政時沒能力做好的事情（商區沒落、百貨公司倒閉），在競爭者嘗試提出政見期望變好的時候，以曲解方式進行打擊；更誇張的是，還順便提出前老闆的糗事，深怕大家忘了前老闆的問題。

說到這不得不誇獎前風城市長，雖然是擁有29位軍容壯盛的小編群，但都是屬於業配宣傳型；因此小編群對於打造老闆優質形象的人物設定，實在是盡心盡力功不可沒。只是沒想到會有位不負責任的親信助理，因為偷懶的因素害老闆背黑鍋，導致在升級直轄市長的路上功虧一簣。同樣都是在風城執政過，對於臉書粉專的運作，一個是以業配宣傳為主，一個是以惡意攻擊為主；惡意曲解的同時，還不忘用流彈掃射前老闆，身旁都是這種搞不清楚狀況的下屬，難怪前風城市長會流年不利痛失爭取大位的機會。

（作者鄞楷謙為民眾黨副秘書長、陳立基為民眾黨新竹縣黨部竹北區主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※