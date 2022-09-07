姑不論李喜明以前參謀總長之尊，有沒有說蔡英文是「有史以來最尊重軍人的總統」的話，而把他當年奉為「國民革命軍之父」的蔣介石棄若敝屣，好歹他也寫了一本叫《台灣的勝算》的書，列舉了種種台灣可以立於不敗之地，且穩操勝券的各項「優勢」；其中之一，就是他所列舉的「不對稱作戰」中的一些戰例。

胡適生前曾說，「大膽假設，小心求証」。筆者就以這個標準，想同李喜明談談他的「大膽假設」。什麼是「不對稱作戰」？最淺顯的說法就是「光腳的，不怕穿鞋的」。古今中外這種「不對稱作戰」的戰例不勝枚舉。例如美國的獨立戰爭，印度甘地的不合作戰爭，又例如美國掀起的越南戰爭、阿富汗戰爭、中東戰爭，乃至於賓拉登的突擊雙子星等等。

在這裡只舉兩個發生在中國的「不對稱作戰」供李先生參詳。中國歷史上最有名的兩大「不對稱作戰」，一是劉邦的反秦鬥爭，第二個就是「國共內戰」。

春秋戰國之後，秦王朝是當年統一中國的唯一強權，而劉邦係亭長出身，有點調皮，有些耍賴，兼好女色財寶；在天下滔滔、群雄並起的狂飆時代，他是不被看好的一支隊伍。但劉邦卻有所有群雄所不具備的優點，就是識人之明，相容人之量。因此，他在統一天下後自稱「運籌帷幄之中，吾不如子房；決勝千里之外，吾不若韓信；不絕糧道，吾不若蕭何……」。這說明搞不對稱作戰的先決條件是「人才第一」。

再說國共內戰。抗日戰爭勝利之後，共產黨雖因抗戰期間採「一分抗日、二分應付，七分壯大自己」而擁有近百萬的武裝力量，但它卻沒有一架飛機，一艘戰艦，甚或沒有一輛坦克；它擁有的只是「小米加步槍」。反觀國軍，卻仍有兩百萬以上的武裝力量，還有一定數量的飛機、大砲、戰艦、坦克等絕對優勢的兵力。然則，又為什麼不出四年就敗走台灣了呢？

國共內戰寫下了有史以來「不對稱作戰」最令人不可思議的戰爭。為什麼？五子登科是原因嗎？大量兵源解甲歸田是原因嗎？或許也都不無道理。但蔣介石的剛愎自用，無視於孫中山先生生前所說的「舉世滔滔」的世界潮流，而「逆潮流而動」，或許才是蔣倉皇辭廟的根本原因。

以上兩個顯例告訴我們兩件事。一是不對稱作戰不在於人數眾寡，武器良窳，而是人才決定一切。二是不可無視於世界的潮流與脈動，不可躲在象牙塔內，「眉頭一皺，計上心來」，這種盲動，最易誤事。

現在回過頭來，檢視一下蔡英文政府。試問，她有劉邦的雅量和視野嗎？滿朝文武，有張良、韓信、蕭何嗎？再請問，蔡政權把一個「雞蛋的家當」全部押在美國身上，會是萬全之計嗎？即使美國人自己，對美國是個什麼樣的國家，都是很有意見的。《美國內幕》一書作者約翰根室就說：「美國是一個最荒誕且最不為人瞭解的國家」。美國前國務卿鮑威爾曾說：「我們美國所以常遭恐怖攻擊，不是因為我們做了什麼，而是因為我們是什麼」。

美國是「什麼」，一戰時期的美國總統威爾遜給出了答案：「美國享有它完成其命運和拯救世界的無限特權。」以上這些美國人的「自言自語」，充分暴露了它一直以來自認為是世界警察和仲裁者的狼子野心，也是全世界所以恐攻不斷、烽煙四起的根本原因。而蔡政府卻自認為「不可一日無此君」，不是逆潮流而動，又是什麼呢。

因此，得出的结論是：台灣如一直把美國視为「救世主」，那麼就可以小心求証出「台灣的勝算」，終究只是「鏡花水月」而已。共軍此次困台軍演，最主要原因當然是蔡政府的台獨言行越來越趨激烈引發的結果，其「威懾」用意是不言而喻的。然而，吾人又必須看到，在這次困台軍演後，共軍又相繼在渤海、黃海以及南海諸海域進行一定規模的系列演習，這就值得我們思考，其用意何在？ （作者為退役少將）

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