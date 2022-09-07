外交部9月6日發布第235號新聞稿，聲稱面對中國軍事威嚇及脅迫打壓，政府持續推動參與聯合國案，呼籲聯合國珍視台灣的努力，採取行動接納台灣。

外交部指出，近來中國蓄意升高對台灣軍事威脅，企圖片面改變台海現狀，違反聯合國憲章禁止使用武力及和平解決爭端原則，已引起國際社會嚴重關切。我國友邦駐聯合國常任代表並於8月23日發布聯合聲明為我仗義發聲，支持台海和平穩定。

爭取參與聯合國是政府近年努力的目標。但是無論政府提出何種說詞，都沒有獲得聯合國正面回應，主要因素就是中共強力阻擾。如果反向思考，假設中共沒有強力阻擾，我國參與聯合國的訴求，很有可能獲致正面成果。2009年至2016年我國連續8年獲邀參加聯合國體系下的世界衛生大會，就是具體的實例。因此，中共的善意就成為我方訴求能否成功的關鍵。

綜觀外交部前述新聞稿，除了譴責中共外，看不出一絲爭取中共善意的努力。中共近來確實升高對台軍事威脅，但是中共振振有詞，認為這些舉動具有充分的正當性。因此，當我外交部發動友邦向聯合國控訴中共行為時，中共必然強力反駁，同時極力阻擾我方訴求。

我國爭取參與聯合國，應該直接表明我方的訴求，並提出正面理由。沒有必要譴責中共，節外生枝。事實上，即使我方主動向中共釋出善意，仍然未必能獲得中共正面回應。如今外交部口出惡言，還期待中共不要杯葛我方訴求，根本是緣木求魚，自討苦吃。

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