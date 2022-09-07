「數位發展部」新科部長唐鳳在掛牌典禮中特別提到了「奇點」的概念，現場媒體霧煞煞提問，但唐部長似乎也語焉不詳並沒有清楚解釋「奇點」的內涵，讓人感覺「數位發展部」好像有些科幻不著邊際、有些不切實際、更也有些人好奇問政府究竟想幹什麼？

筆者近來研究元宇宙與網路奇點的課題，發現「網路奇點」又稱「技術奇點」，是一種「正在發展中」動態超智慧的「未來」經營模式，應用極廣幾乎涵蓋現代所有軟硬産業的範圍中；也是在智慧技術快速發展下，當技術力取代經濟力成為發展主軸（如人工智慧/區塊鏈/Web3.0技術等），自然演化、升级的智能奇點技術可驅動「共生奇點」（Symbiotic Singularity）及分布式經濟聚落的形成，加速奇點內外共同認知及語意剖析（Semantics）的轉化及應用效率；在數位匯流系統中所產生的動態「虛實共存、互為一體」、「相互驅動、動態共生」的專業化聚落及産業結構，是高度智慧化、專業、持續非平衡的優化經營模式。

在「未來」超智慧産業發展的進程中，網路奇點的部署及操作模式不但可以應用在虚實共存許多產業的發展上，同時也可用於軍隊移防部署、高等教育、精準醫療等方面，其關鍵在於「專業化奇點」、「動態移動奇點」、「奇點聚落、共生」、「奇點專業設置/認知」等智能化條件的操作效率。

在產業發展方面，由Web2.0 轉型成為Web3.0最大改變在於：由聚落或平台操作（Web2.0）轉型成為動態專業化、客製化、快速化智慧共生為基礎的奇點結構（Web3.0），根據市場機制及產業環境的不同，可整合成為「多重」奇點聚落（Singularity Clustering）或集團經營，以體現規模經營的優勢，是Web3.0分布式經營的最佳模式。

在軍事部署方面，傳統的編組是以「師」為單位，下設旅、營、連等單位，整個「師」就是一個獨立的戰鬥單位。在近代新式的軍事快速部署及資訊戰方面，「營」為專業、動態移動編組的基本單位，為因應戰略需求及環境變化「營」級單位可機動混編、整合到其他「旅」級單位，在未來新型作戰部署中，「營」代表了專業奇點，而「旅」則為任務編組的軍事聚落。

在高教方面，傳統的普通大學或科技大學多為綜合型大學，廣設各種科系以利教學規模及招生需求。在新式思維的「奇點」教育體系中，從教育資源使用效率及集群優化的角度來看，專業化「奇點聚落」是應該優先考慮的問題。誠然，綜合性大學仍有其存在的必要，但部分資源不足的大學或科技大學也可發展奇點專業化，類似傳統的職業學校，以動態組合成為「奇點聚落」，以發揮群體專業聚落的規模優勢。

再來一個就是近來高度流行的「精準醫療」。傳統醫療院所的設置偏重於綜合型醫院，下設各類醫療專科，透過集體互補及會診以解决醫療過程中的障礙，政府依照其功能將醫療系統分類成醫學中心、地區醫院、地方醫療診所等。

因為醫療科技高系統化、高複雜度的特殊性質，跨專科精準醫療領域目前仍未發展成功，故專業化、專科化的精準分工更能深化相關專業知識，把醫療技術的功效充分發揮。

把必須跨科的醫療交由綜合型醫院來處理，但同時把發展精準醫療專業化的奇點及其聚落的部署當成未來健康醫療的前瞻方向，不但有利於醫療體系轉型，更可利用奇點移動及外部化與其他學科共生結盟（如量子糾纏等），進而深化精準醫療的品質及技術內涵，也是全世界精準醫療重要的發展趨勢。

朝野對「網路奇點」的無知，代表台灣與世界發展的腳步脫節。智慧奇點是「未來」以資訊操作産業發展的主流的經營模式，規模可廣可小、多元化程度可高可低，視外部環境的動態發展而做調整。

當元宇宙正摧枯拉朽席捲全球市場的時刻，軟硬結合、虛擬推動實體、經營模式、產業結構已經悄然發生了變化。在元宇宙的時代裡，奇點概念的應用無遠弗界、無所不在，代表了新興網路、虛實共存、持續振盪下的動態經營模式，專業化奇點及奇點聚落是產業轉型的契機，在「集中全力只作一件事」的同時，發展低取代性、可持續性、可擴充性的專業能力也是「網路奇點」經營的必要條件。

台灣近年以來，産業發展、高等教育、技術研發等多方面都出現了欲振乏力的現象。奇點經濟是未來發展的主流，「網路奇點」的經營模式是否能「脫胎換骨」創造一個嶄新的格局就看朝野的遠見及執行力。現又逢選舉當道的季節，在全民刷存在、比賽弱智的選舉氛圍中，元宇宙產業及奇點經濟的動態發展顯得格外諷刺！Web3.0的興起給了我們智慧轉型的機會，朝野是不是也該有人跳出來重新詮釋「網路奇點」的內涵及功能？台灣若只會內宣搞選舉而自我感覺的「民主」，與世界脫節就會愈來愈大了！

（作者為國立陽明交通大學 退休教授）

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