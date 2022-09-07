女星楊丞琳在對岸節目上表示：「在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力挺大的，其實吃海鮮是奢侈的『在那』」，「海鮮奢侈說」隨即引來政治霸凌式的出征，質疑楊家境沒那麼差。

不論楊的說法是真實的人生體驗，亦或是節目效果，實則都不重要，會造成好事之徒網路「出征」的根本原因，是因為楊這些話是在中國大陸講的，談話中又提多次提到籍貫地域等涉及高度政治意涵的字彙，假設楊是在台灣節目同樣表達她的海鮮奢侈說法，還有這麼多人關心嗎？

僅因在不對的地方，講了不符合台灣目前政治正確的話語，才導致連海鮮奢不奢侈這種極為主觀感受的說法，都要拿出來被肉搜檢視，這就是此事件的真實本質。

楊丞琳的「海鮮奢侈說」其實不值一提，數十年前兩岸各自為了統治需要，不是宣傳對岸同胞過得水深火熱，就是吃樹根、香焦皮，如果楊真動起政治腦筋，大可說小時候沒飯吃、沒書讀，豈不更能達到節目效果？

現在這些出征人士逐一審查楊的談話內容，無非就是因為楊丞琳觸動到他們對中國厭惡的敏感神經，憤而將楊的說法視為誅心之論，藉由質疑楊說海鮮奢侈的動機，來對台灣民眾暗示其說法帶有政治目的。如此訴諸動機的手段早就慣用中，君不見凡有任何非綠營人士，在未經綠營同意就與對岸接觸交流，就一律打成舔中賣台，只有綠營的抗中保台才是唯一的政治正確，手法如出一轍。

至於堂堂內政部在臉書PO文列舉7大詐騙範例，其中之一竟是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，公家機關黨政不分，借題發揮帶頭操作網路霸凌，如此下作無德的作法無疑是自毀機關形象。

倘要說在台灣吃海鮮奢不奢侈，內政部何不去看看在當前政府執政之下，消費者物價指數已經來到歷史新高，物價飆漲民怨沸騰已經是不爭的事實，吃海鮮是真的越來越奢侈。

再者，如果吃海鮮真的不奢侈，那些賣不掉的石斑，執政黨何必急於花公務預算請學生吃呢？

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