兩年多的疫情，限制了許多旅行，多數人也覺得，若非必要應該避免，一則有病毒的威脅，同時也不方便。今年因為是吳健雄110歲誕辰，南京東南大學是當年吳健雄畢業的母校中央大學所在，特別舉行盛大的紀念會，我因寫了吳的傳記，受邀與會。我同吳健雄有深厚情誼，另外東南大學也請我聯絡楊振寧，希望他或能為紀念會送來一個視頻，百歲之齡的楊振寧很快同意發表一篇兩百字的短文，也要我替他宣讀。因此5月7日我入境廈門，除出席了31日在南京的誕辰紀念會，後來又到太倉、寧波、北京與上海，計畫9月間由上海返台，行程有4個月多，眼見耳聞，頗有所感，在新聞界一位前輩提議下，寫下一個心想錄。

其實我對大陸的認識，不僅止於此。30年前開始的早年經驗不說，近6、7年來，除一些大城市，也還受邀在四川鄉下度過兩個暑期，領略小鎮的民情與生活，更在大陸搭乘高鐵與動車，行逾兩萬公里，坐過一等座，也坐過二等座，窗外看到許多省份不同城鄉的發展樣貌，窗內則是一般人家庭生活的一瞥，顯現家庭結構，親子互動，祖孫情誼，經濟條件等社會面貌，與30年前初到印象大有不同，難以想像。

大陸的民主集中制，一般多認定大陸就是「中央一把號，全國一個調」，事實上並非如此，光就防疫管制來說，就多是因地制宜。

以此行為例，出發前我同東南大學的學院書記協商，原以為由廈門入境，在酒店隔離14天，轉到南京只要再有3天的集中隔離管制，就可以自由行動，這個訊息還是詢問一位防疫負責人士而來。未料到廈門後，那位書記才得知，雖然廈門到南京是大陸內地轉移，但是江蘇對於境外（包括台灣）入境的疫情防控管制，是14+14的集中與居家隔離，因此扣掉在廈門的14天，到了南京還得再有14天的管制，這與5月初我入境廈門福建的對境外管制的10+7，大不相同，後來福建更改為了7+3的管制。

幸好我經所謂的「閉鎖通道」由廈門轉到南京後，江蘇防疫管制放鬆，只需再隔離7天，因此才能夠趕上31日到現場出席吳健雄的紀念會。由南京隔離出關之後，我一直是行動自由的，就算起初因爲手機上沒有大陸網路，無法刷出健康碼，但是基本沒有大的問題，由廈門機場轉到南京機場，也都有通融的辦法。

由廈門入境到由閉鎖通道轉到南京，機場的防疫管控措施相當嚴格，確實感受相當的不便和壓力，但是無論是廈門機場、防疫酒店到南京機場，那許多身穿全套防疫隔離衣褲，戴著頭套口罩目鏡的防疫工作人員，都很負責敬業，對於旅客的惶然心情和問訊，多有體恤，在當時已漸熱的天氣中，實屬難得。

在廈門隔離酒店中，就接到南京好幾個地區防疫工作人員的電話，詳細追問到南京之後的停留地點，壓力雖大，態度都很客氣。那段時間正好上海疫情暴起，因爲防堵措施過當，引起甚大的民怨，罵得十分難聽，其實這其中還有一些微妙的政治因素，不可盡道。9月初到的上海，感覺是5城中唯一明顯受到疫情災害的城市，還沒有恢復常態。

在大陸旅行或進入公眾場合，通常是靠每人手機上的一個健康碼，這個健康碼有一個綠色二維碼，有核酸檢測訊息，疫苗接種資料，也可以查到過去的行程資料。這個健康碼在許多場所入門時刷一下，很快就會顯示出來，不過各地的名稱不同，譬如南京和太倉的叫蘇康碼，寧波叫浙康碼，北京是健康寶，上海是隨申碼，也看出大陸的一種地區意識。

當然由於地大人多，又有動態清零的指導原則，大陸一直在進行核酸篩檢，但是基本上十分方便，在城市路邊許多地方，醫院門口，甚至住宅小區和學校與機關，都有檢測點，一般城市多是3天的核酸篩檢，並沒有強制，只是如果不做，有些行動會受到影響。因此我也做過多回，通常等待約十分鐘左右，採樣也僅在喉頭輕抹，沒有任何不適，而且完全免費，篩檢結果很快就會送到手機，顯示於健康碼上。

我到過的城市都沒有強制要求戴口罩，但多數人還是自願的戴著，由於有較嚴格的管制，感覺大家都很輕鬆，人民生活正常，街頭商場商機鼎盛，可以說是最大程度的兼顧了疫情安全與經濟生計。

當然國家為此也付出了相當代價，雇用篩檢檢疫人員、建立檢測體系，特別是篩檢試劑的消耗，無一不需要錢，但是比較起其他不同制度國家中的問題，譬如政商的勾結，利益的角力，相對並不是最昂貴的，尤其對一個如此龐大人口的國家，應是相當值得的。

當然對於諸般管制，民意總還是不滿的，大陸雖說沒有讓人在電視上公開宣泄暴口，但是在管不勝管的網路上，火力並不緩和，主事的官方並非只採噤聲閉口一策，同樣也有從善如流的例子。當然一般所謂的「境外」人士，多總是聽信外界選擇性眼光下的訊息，覺得大陸是高壓管制，不顧人權，連一些熟識的親中好友，都還會問訊，是否在大陸天天核酸檢測，寸步難行。

還有一個奇怪的說法，總說大陸的疫情管制，用手機控制每一個人的行動，是對個人隱私權的侵擾。其實瞭解當今網路特質的人都知道，今日在網路之上，莫說是個人，就算國家元首，也都可以監控，而且沒有一個國家不做，事實也證明了，一些老拿網路隱私說事的國家，其實做得一點也不落後。

對於兩岸關係來說，大的氣氛自然不好，但是大陸電視上播出的一些國共歷史大劇，對於蔣介石與當時國民黨人物都十分正面，看出了其中的信心，也看出其中的用心。我在大陸高校接觸的老師和學生，以及一些年輕人，對於台灣印象多很好，年輕人也很喜歡如周杰倫等人的創作，一位來台灣訪問過的老師甚至說，台灣食物好吃，社會不緊張，退休後想到台灣住，這種浪漫情懷與我認識的一些「統派」朋友對大陸的嚮往感情，一無二致。

有時一些人對台灣有些批評，也只說蔡英文一人的不是，我提醒他們，台灣不只蔡一人，還有好幾百萬的隨眾。我想意識形態主導的人眾，到處都有，也難以改變，但是基於事實的認識，建立接近真相的看法，避免肇生無謂的事端，甚至造成兵燹戰火，人間悲劇，應該是世界多數人希望有的一種態度。兩岸之關係，自然也宜循此而進。

4個月當中，一個印象特別深刻的見聞，是在寧波看到寧波博物館。我孤陋寡聞，其實寧波博物館早已是國際建築界有名的經典作品，獲獎無數，設計者王澍是有創新視野的建築師，他開創出建築的「新鄉土主義」，讓中國建築在世界上走出一個新境界，他用「瓦片牆」風格做出的寧波博物館，奠定起他世界頂尖建築大師的地位，2012年也獲得建築界最高榮譽的「普利茲克建築獎」。

王澍現在是中國美術學院建築藝術學院院長，他給學生上建築課，有時會站在廢墟上講課，他說中國有5000年的建築歷史傳統，其中材料之豐，學也學不完，哪裏需要到國外去學建築。這種文化的信心，正是近年中國文化思想上愈來愈普遍的一種現象，一掃過往因近代屈辱歷史經驗而來的民族自卑感，而那也正是現下許多總還要挑中國的毛病，以作爲自己思想進步代表的根源所在。

7月下旬一天，北京或所有大城市最能嗅出社會趨勢動向，一位載著我的出租車司機，指著四環車道邊掛起的許多要召開全球數位經濟會議宣告牌對我說，「看著吧！馬上就要放開了。」

「北京關關開開，不是什麼新鮮事，官爺們說關就得挺得住，但是也知道兩年大家老本快吃光了，再關下去誰也活不了。」

一點不錯，8月初我還在北京，熱鬧三里屯商圈一個大購物商場前的大廣場，黃昏向晚時分，許多人在那裡或站或坐的閒著，孩子們一面跑來跑去，一面尖叫著。是的，常軌生活回來了。

（作者為資深媒體人）

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