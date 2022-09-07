內政部臉書宣導反詐騙，例句卻挨批政府帶頭訕笑藝人言論。（取自臉書）

楊丞琳上大陸節目說「在台灣吃海鮮是奢侈的」，引起震天價響。臉書網民指出，豆腐魚其實就是屏東特產的「那個魚」，也就是小鰭鐮齒魚，在當地很便宜，網購一包20隻約150元。不少在地人狂酸楊丞琳「真的好貴，學芭蕾11年的，還上華岡藝校的女藝人說150元的魚好貴。」

批評的人可以說一點也不厚道，不知道｢那個魚｣跟｢學芭蕾11年｣有什麼關係？跟讀｢華岡藝校｣有什麼關係？｢那個魚｣是屏東當地人說法；｢豆腐魚｣是對岸說法，楊丞琳坦白說出自己心裡的話，請問錯在哪裡？屏東人又豈知台北的魚肉價錢？

錯在國家機器內政部的網站，居然把楊丞琳說的話當成｢笑話｣、當成｢假新聞｣、當成｢七個反詐騙｣案例，嘲諷說｢笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

內政部的格局就這麼點大？柬埔寨虐人案、殺警案、分屍案、愛河浮屍案……幾乎天天上演，不去追究、解決，卻對自己的藝人帶頭霸凌。我們的內政部所司何事？是不是故意帶風向，刻意轉移｢廁所免治馬桶偷窺｣焦點？

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