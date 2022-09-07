柬埔寨求職詐騙案已引發全國譁然，許多新聞畫面傳出台灣求職者到柬埔寨是如何被凌虐，在新聞上亦能看到民間團體結合其他單位救出受困民眾，在社會輿論的壓力下，柬埔寨官方近期終於祭出打擊人蛇集團的措施。

去年筆者剛從碩士班畢業踏入職場，現在看到柬埔寨求職詐騙的事件相當有感觸。就以一位社會新鮮人的角度來看，當告別校園後所要面對的就是社會的現實：「錢」。剛畢業對於這現實壓力或許不會這麼大，只不過這壓力會隨著待業的時間變長而變得更重，這狀況是平常大多待業青年都會有的。這兩年因為Covid-19的影響導致一些行業生意慘淡，以及物價上漲、基本薪資調漲也讓一些公司應聘員額無法增加太多。雖然台灣仍有許多大型企業增加招募員額，如台積電、群創等，可是大型企業往往都會需要有相關科系才有機會錄取。種種原因堆疊下，在新冠疫情下畢業的社會新鮮人找工作相當不易，還有一些是因疫情影響而失業需要找工作的民眾，也是他們的競爭者。

當一出社會有金錢壓力，加上剛畢業想馬上找到工作的心，就很容易會落入求職陷阱。仔細看柬埔寨求職詐騙案，不僅是利用高薪來吸引求職民眾，還透過人脈的連結降低對求職者陌生的疑慮，求職詐騙手法逐漸地再更新，一旦受騙後要離開還得交付贖金甚至是用抓交替的方式來離開魔爪。

台灣近年來各地政府一直規劃成立科學園區、對外招商，正常來說會帶動許多職缺機會，但這次卻仍爆發大規模的求職詐騙案，所以我們更應該要反思這現象。行行出狀元，不是每一位民眾都適合到高科技產業鏈工作，也不是每一位民眾都能夠創業，而政府在推行高科技產業鏈招商工作、鼓勵新創產業時應該要注意到這點，應該還要再推廣更多元化的環境讓更多領域的行業能紮根。

而這次求職詐騙案出現較新穎的手法是利用求職網站進行徵才。雖然求職網站也已經將相關可疑的公司下架，但從這次事件，或許經濟部與勞動部兩者可以通力合作，結合各求職網站，針對跨國企業在台招聘應該要對該公司有相關的審查與認定，雖然台灣尚無相關法規可以管制外國企業在台招聘，但歷經這次許多台灣人身陷危機，或許立委們能夠提案修法，讓經濟部與勞動部兩單位能夠有法源依據進行跨境公司在台招聘的審查，雖然此舉會增加經濟部及勞動部相關業務，又不會增加我國稅收，但從社會成本的角度來看，事前預防所耗費的社會成本遠低於事後救援。

此外，在這次求職詐騙案中，另一個令人相當震驚與氣憤的是，此次求職詐騙案有許多都是台灣的人蛇集團介入，甚至有多點式的人蛇進行詐騙，不免讓人難過，為何台灣人要如此對待台灣人？為了錢不惜犧牲掉自己家鄉的民眾。警方亦能夠從此點來著手，當有受害民眾被救回來後，建議警方可以約時間詢問受害民眾，了解到台灣端是由誰對接？或多或少被害人能夠講得出來是哪些人在台策畫詐騙案。甚至警方目前所成立的專案小組，不應只有對於柬埔寨求職詐騙事件來進行處理，更應該要對衍生相關的案件進行徹查，有些國內詐騙團體，運用此事件利用被害人家屬心理擔憂的弱點再進行敲詐，這也應該是防治事件擴大的範疇之一。

詐騙案件的手法不斷更新，即便政府、民間單位能夠出手幫忙，但速度無法比不上詐騙更新的速度，目前亦有耳聞現在會轉機到杜拜、緬甸等第三地再轉回去柬埔寨的方式，讓有些許懷疑的民眾又能稍微卸下心防並躲避相關單位的介入。雖然剛出社會的新鮮人會想要趕緊找到工作來證明自己，但不妨在找尋工作時，多比較多衡量，發現有異狀還可以運用網路去查相關資訊，小心求職總比落入陷阱來的恰當。（作者為大九學堂二期學員、國立台南大學電機工程學系博士生）

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