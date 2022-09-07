民主政治因著網路媒體的崛起，候選人比的不再是能力與品格，而是行銷與表演的功力。人民的投票行為不再是選賢與能，而是票選年度最受歡迎的政治明星。在民主的「人肉市場」中，一個人要受歡迎，要麼顏質高，要麼會演戲，再不然編劇功夫要一流，講話要文青煽情。這一點，政治人物與明星網紅有許多的相似處。

因此陳時中與四叉貓合拍「免治馬桶」政見宣傳影片，一點都不讓人意外。讓人比較震驚的是這個競選團隊所展現出來的品位、格調、與內涵，更不用說政治判斷與治理能力了！這又讓人想起陳那句「台灣人靠氣質可以打敗病毒」的名言，時中果然一路走來，始終如一。

台灣的網紅，反映出來的是台灣社會集體弱智的退化現象。這些網紅的特徵是：言語粗俗，年輕敢露，誇大搞笑，內容情色。他們的目的當然不是要促進社會進步，世界和平，而是要賺錢致富，填滿荷包。

這些網紅的粉絲，大半都是涉世未深的年輕人，容易被煽動。生命空洞，目標茫然，只能藉著沉浸在網路的世界裏，找到短暫的麻醉與自我的認同。這種社會集體退化的反智現象，通常是因爲蕭條的經濟環境，不佳的就業機會，以及黯淡的未來前景。

面對這樣的情形，一個國家的領導人，可以有兩個選擇。他可以選擇努力改善經濟環境，壯大充實年輕人的競爭力，幫助他們開創更美好的未來。他也可以選擇利用這些年輕人，洗腦操弄他們的無知來批鬥對手，藉以鞏固政權。很不幸地，烏克蘭跟台灣的領導者都選擇了後者。

他們在乎的是有多少人追蹤他們的IG帳號，而不是思考人民在低薪的艱困環境中如何改善經濟生活；他們在乎的是臉書粉專人數有多少，而不是疫情的肆虐下或戰爭的陰影中不幸喪生的無數寶貴的生命。他們在乎的是如何增加網路聲量，而不是提出具體可行安邦興國的政策。

這可以解釋為什麼蔡英文政府編列了數十億的廣告行銷預算，投下了大量的資源，賣力的與不同的網紅同台演出。這些人氣網紅擁有大批年輕粉絲且能夠影響網路風向，成為近年來蔡英文總統最喜歡合作的對象。

這些投機的網紅見獵心喜，有利可得，自然樂意配合演出。於是什麼「中共打壓的戲碼，愛台灣的八股劇情，自由民主的煽情台詞」，全都搬上了枱面，為的只是幫助蔡英文總統增加網路聲量，賦予明星光環，包裝親民形象。正是有錢能使鬼推磨，這年頭人為了錢與權，什麼違心的話都說的出口，什麼噁心的事都做得出來。

可悲的是，當一個國家領導者把自己做成了一個三流演員，把自己作當成了一個嘩眾取寵的明星網紅，除了關心自己的票房點閱率，又如何有心處理國家大事呢？

影響所及，蔡英文底下的官員與政客，每個人都汲汲營營於自我包裝與網路行銷，個個都成了戲精，正是典型的「金玉其外，敗絮其中」。小丑之軀怎能容一國之尊，低層次的聰明豈能有富國強民的智慧呢？當政治人物網紅化，一個國家元首在乎的只是如何嘩眾取寵，自然不會在意國家利益、社會進步與人民安全。正如烏克蘭選出了一個喜劇演員當總統，使得人民生靈塗炭。台灣也選出了一個喜歡上網紅節目的讀稿機總統，讓國家危機四伏。當民主政治娛樂化與低俗化，無知嘻笑的背後，反映的是小丑治國的無能與荒謬，這才是民主最大的悲哀。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）