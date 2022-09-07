20世紀末，資本主義與共產主義東西世界壁壘分明。雙方都儲備了足以毀滅對方的核彈。核戰一觸即發，即將滅亡人類。然而絕大多數的世人仍茫然不知。

1971年我應聘到西雅圖華盛頓大學任教，認識了鮑林教授（L. Pauling）。他曾榮獲諾貝爾化學與和平獎，他是愛因斯坦後最受重現的科學家。為避免人類的毀滅，他獻身於反核運動。他說我們念科學的人，發展的科學被那些政客用以謀殺人類。他認為地球上各地域的人民，都可選擇自己的政治體制，而認為共產主義和資本主義可並存，並無需挑起核戰。然而他的政治見解，不容於那時代的政治氛圍。當我要離開西雅圖到華府任新職時，鮑林教授誠摯鼓勵我多接觸華府政治領袖，並多提出反核思維。

我到華府就參加了尼克森總統的連任助選。我一有機會就傳播反核的思想。尼克森獲空前大勝，他任命我擔任他就職大典的醫務官。事後他來信致謝，強調他希望世界朝向和平。他也答應積極反核，但不幸因水門案黯然辭職。

福特繼任，他要我擔任白宮醫療顧問。福特很憂心世界會由局部戰爭而釀成核戰。因而，他決定從越戰撤軍。他也決定將駐台灣的6500美軍撤離。他認為象徵性小駐軍反而會挑逗中共敵意。繼之，雷根當選，在他的就職演說釋出了反核的一道明晰曙光，他呼籲美蘇一同裁減核武。

終於「裁減核武」不再是夢想，世界和平也不再是夢想。1987年12月8日蘇聯總書記戈巴契夫訪問白宮。美蘇兩位領袖簽訂雙方裁減核武，美蘇兩大集團往友好方向前行。蘇聯面臨因過去擴大軍備，而經濟瀕臨破產。美國對蘇聯經濟困境則默默給予大力支援。1989年5月戈巴契夫與布希總統進一步晤談合作。1989年11月柏林圍牆塌了，東西德國終於統一。1990年戈巴契夫榮獲諾貝爾和平獎，然而1991年他敗於葉爾欽等保守勢力，而黯然下台。

當初，雷根刻意讓戈巴契夫自己目睹美國人民的生活方式，當戈巴契夫赴白宮途中，看著沿街男男女女悠然散步，他突要求座車停下，自己下車和沿街美國百姓打招呼，他的KGB保鏢嚇了一跳。在白宮南草坪，歡迎儀式自然和諧，眾多民眾觀禮。他返回莫斯科後，雷根在一次白宮餐會，我聽了他自編的一則笑話：「我陪戈巴契夫遊加州大農場，我讓戈巴契夫駕車，自由馳騁於無紅綠燈的平坦大草坪，他樂透了！

回莫斯科後，他命令司機和他換位置，由他自己駕車。座車呼嘯過了警哨。警長下令立即追趕，但警員空手回來。警長問，是哪位領導的座車？警員答，沒敢問，只知道他的司機是戈巴契夫總書記。」雷根說，享受過自由，才知道自由的滋味。這下我真正明白了雷根邀請戈巴契夫訪美的另一番用意。

戈巴契夫於1994年訪台，我自美國趕回與他短暫會晤，只為了代鮑林教授主導反核團體致敬致謝。我順便問他台海兩岸問題如何解決？他引述他在立法院演說的最後一段話：「我們解除了冷戰，證明共同行動的極大潛力，所以我持著樂觀展望未來，我不支持任何荒誕的不樂觀態度。」他強調，最重要的就是要「證明共同行動的極大潛力」。他說，當年他離開華府，是布希副總統同車相送到機場。他記得在車內布希提了雷根的名言：「和平不是沒有衝突，而是以和平的方法處理衝突的能力。」兩岸都應堅守此原則。

如今哲人已遠去，我們永遠感謝他為反核所做出的努力及他為人類帶來的和平成果。

（作者為前立法委員）