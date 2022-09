前蘇聯總統戈巴契夫以91歲高齡過世了,普丁給予他類國葬的對待。曾經,二十世紀的戈巴契夫結束了美蘇對抗,如今,21世紀的俄羅斯挑起烏克蘭戰局,美蘇對抗再起。戈巴契夫給予今天的世局究竟能帶來何種省思?

在我剛當記者的那個年代——1986年,前蘇聯總統戈巴契夫的聲名如日中天。有很多人認為是美國的雷根總統終結了冷戰,但其實真正終結美蘇冷戰的是戈巴契夫。

戈巴契夫擔任蘇聯總書記的時候不過54歲正值壯年。他是被前任總書記契爾年科在一群老人當中提拔出來的所謂年輕小夥子。當時的蘇聯領導皆已老邁,民生經濟已經瀕臨崩潰瓦解的地步,龐大的軍事費用正一步步吞噬蘇聯的國民生產力。戈巴契夫上台以後開放言論自由,讓蘇聯走向民主選舉,他說他無法容忍把蘇聯人民分成兩個部分:一個是支持革命,一個是國家的敵人。他放棄長期蘇聯所使用的最終手段,就是以武力來解決一切問題與紛爭。

因此當東歐國家包括波蘭、捷克紛紛表示要推翻既有體制的浪潮中,戈巴契夫選擇尊重該國人民自主的決定,不用武力介入東歐國家的政治改革。比起在1956年蘇聯以武力弭平匈牙利革命,1968年出兵鎮壓捷克的民主浪潮,以及1990柏林圍牆的倒塌,戈巴契夫在每一個關鍵點不是選擇武力,而是和平,不是壓制而是尊重。戈巴契夫在1980年代所做出的舉動,改變了整個歐洲的歷史版圖,給予歐洲一個平和的機會共同創造歐洲新文明。

戈巴契夫內心真正憑恃的不是傳統共產主義的思想,一如他的顧問、現任日內瓦外交學院的政治學者Alexander Likhotal所言:「他雖不是信仰者,但是內心所依循的是基督信仰的理念與情懷。」

我們的確不容易想像在一個共產主義為主體的前蘇聯會出現具備民主自由思想的戈巴契夫。其實民主自由思想的發軔一大部分就是來自基督信仰。在上帝之下人人是平等的,父親不優於兒子;人人都是上帝的子民。洛克去除上帝之後,轉化成「天賦人權」,人人生而平等。我們不常從政治家的信仰及素養來觀察政治家的政策,然而正是政治家的心靈素質及其成長的文化環境造就了他的政治人格,決定了他的政治政策,也決定了國家或是世界的災禍與幸福。

戈巴契夫要讓蘇聯人民得到自由,要讓歐洲得到穩定與和平,要讓世界的爭端不再以武力來解決,而是透過和平協商而達成。因此戈巴契夫與雷根總統首次簽訂美蘇兩國的核武限制協定。起初雷根總統並不是很相信戈巴契夫的誠意,他說:「相信,但再確認Trust but Verify」,是英國首相柴契爾夫人告訴雷根總統戈巴契夫是一個可以協商共事的人。

西方常常把前蘇聯的解體歸結爲是美國帶領的一項政治勝利。雖然他們當著蘇聯的面前嘴裡不敢直說,但歷史的視角就是這樣來看待。但其實戈巴契夫是真正帶領蘇聯解體的一個關鍵人物,他可以選擇繼續用武力壓制,他可以選擇繼續在阿富汗用兵,他可以選擇鎮壓東歐的民主改革,他可以選擇如蘇聯軍方一般在1991年出兵反制波羅的海諸附屬國的尋求獨立,但是他最終都希望以和平協商的方式解決這一切的紛爭與變革。如哈佛大學甘迺迪學院前院長約瑟夫˙奈伊(Joseph Nye, Jr.)所言:「戈巴契夫是二十世紀最偉大的英雄之一。當困難浮現,當一切都快解體之際,他原本可以選擇發動戰爭,但是他沒有這麼做,這是他對歷史的極大貢獻。」

表面上看起來,戈巴契夫最終失去了權力,但如同前美國駐印度大使、著名的政治學者約翰•加爾布雷斯(John Kenneth Galbraith)所言:「在政治的領域上很多時候你要選擇對的一方,即使這將使你失去權力——There are times in politics when you must be on the right side and lose.」。戈巴契夫贏得了歷史的稱譽,也贏得了人性中最寶貴的尊嚴,雖然他最終失去了政治的權力。

想想今日烏克蘭的戰局與世界的紛擾,戈巴契夫所帶給世人的不只是一個冷戰時代的結束,不只是一個以和平來取代武力對抗的政治智慧,他更是標示著人與人、國家與國家,地區與地區如何能平等的對待,以及和平共處的政治典範。

(作者為哈佛大學文理學院CAMLab 特聘學者,政治大學社科院兼任副教授)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※