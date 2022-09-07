藝人楊丞琳在大陸綜藝節目表示「我在台北長大，但我是廣東人」，又回憶早年家境貧寒「吃海鮮是奢侈的」，遭到有心人斷章取義後，淪為新一波反中獵巫的網路霸凌對象。正當四川瀘州6.8級地震之際，這場突如其來的輿論風暴，頃刻間讓蔡政府向對岸致以慰問的善意化為烏有。

慰問善意化為烏有

論及楊丞琳遭遇背後的社會政治根源，已是老生常談了，但相似爭議每隔一段時間就會發生，還是不得不談。首先可以百分之百確定的是，楊丞琳因言獲「罪」，純屬民進黨選舉操作下的產物。台北市長參選人陳時中接連陷入「廁所偷窺文宣」與「政二代競選團隊」負面風暴，綠營網軍此刻傾巢而出圍攻楊丞琳，當然有轉移焦點帶風向的政治考量。

這就是台灣政治的荒謬。口口聲聲稱「團結台灣」、「沒人需要因認同而道歉」的民進黨，鬥爭自己人卻最凶狠，遇到外部壓力時，也是最擅長拿自己人出氣。楊丞琳在無腳本真人秀節目中的即興談話，被惡意拼接、斷章取義後如病毒般在台灣網路傳播，緊接著一眾綠營政客、網紅紛紛PO出吃海鮮照片以表達鄙夷之情，最終形成對楊丞琳排山倒海的網路霸凌。這不是認知作戰，什麼才算認知作戰？

好在台灣還是一個有是非的地方，包括立場偏綠的作家苦苓也努力還原事實，替楊丞琳喊冤。值得深思的是，苦苓規勸綠營粉絲「別急著製造敵人」、「不要像小粉紅那樣玻璃心」、「不要讓仇恨蒙蔽了耳目」，這些話放諸這幾年來的台灣社會，尤其觸碰到兩岸、統獨的政治爭議，已經無異於狗吠火車，難抵滔滔洶湧的反中民粹。令人悲哀的是，長期以來民進黨和台獨對大陸不由分說的嬉笑怒罵、拿最難聽的詞彙攻擊對岸，最終卻變成了自己現在的模樣，網路上年輕人把民進黨諷刺為「綠共」，不知居高位者會不會覺得害臊？

人們常說，尊重別人就是尊重自己。兩岸之間固然有複雜的意識形態矛盾和認同糾葛，但如果不尊重對方，就是對自己的不尊重。大陸官員常對台灣民意有此疑問：為何「惠台」釋出如此多紅利，卻得不到台灣對大陸的好感？其實答案很簡單，一是在網路的放大之下，台灣民眾對大陸民間仇台、嘲台民粹格外敏感，自然會把反感情緒投射到大陸官方；二是兩岸因政治分歧產生劇烈衝突時，作為實力較小一方的台灣自然產生「創傷感」，即便明言「反台獨不反台灣」也很難讓台灣民眾理解。

呵護兩岸善的連結

將心比心，綠營輿論粗暴對待楊丞琳、小S、范瑋琪、張鈞甯、蕭敬騰等在大陸受歡迎台灣藝人，只會把大陸社會愈推愈遠，不僅養大了更具規模的仇台武統民粹，也會令大陸官方的耐心日益消磨，一旦兩岸敵對關係引爆戰爭，是台灣成為戰場，台灣人成為自己的掘墓人。民眾黨主席、台北市長柯文哲說得很好：保台是目的，不需要跟抗中綁在一起，台灣不要失去大陸人民的喜歡。

楊丞琳是大陸家喻戶曉的台灣明星，她的陸籍先生李榮浩也寫出許多在台灣傳唱的流行歌曲，他們是兩岸關係「善的連結」，善待他們就是善待兩岸和平，也是善待自己。

呵護兩岸「善的連結」是雙方共同的責任，相互尊重非常重要。例如此次楊丞琳和其他嘉賓談及「台灣」時，字幕顯示「中國台灣」，在無涉國際、無涉政治、無涉敏感問題的普通綜藝節目，未免顯得突兀。幾年前《中國好聲音》統戰爭議，正源於該節目將「台灣屏東」標示為「中國台北屏東區」，因而釀成政治風波，讓原本單純的兩岸青年文化交流變得複雜。

大陸管控廈門民用無人機侵擾金門，是冷卻兩岸軍事對抗的訊號，也宣示大陸堅持和平統一的對台政策，不會落入反中宣稱的「灰色地帶戰爭」邏輯。總統府、行政院和陸委會對四川地震表達慰問和援助之意，是緩和兩岸瀕臨戰端的契機，那就趕快讓楊丞琳風波過去，不要讓矛盾的訊號毀了善意。