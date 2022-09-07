藝人楊丞琳的「海鮮奢侈說」，被許多網軍斷章取義、惡意曲解，甚至連內政部都出來「笑死」一番，將其視為「汙衊台灣」的證據，攻擊不休。內政部長徐國勇振振有詞的以「反詐騙」之名挺小編，逼得她不得不關閉微博。

楊丞琳生於1984年，她小時候到底窮是不窮？許多網民拿她13歲戴牙套、學芭蕾，欲以證明她小時候「不窮」，一個人窮不窮，豈可以用這標準來衡量？據其自述，因其小時家裡貧窮，所以想進軍影視歌唱界。眾所周知，外貌與才藝，當是其中不可或缺的條件之一；有多少貧困的家庭，在父母望子成龍成鳳之下，不惜節衣縮食，拚盡全力讓兒女去補習、學才藝的？這又有什麼稀奇？而且，「小時候」的定義為何？13歲以前的楊丞琳，你們又知道多少？憑什麼論斷其「小時候」窮或不窮？又有人拿她讀「學費很貴」的華崗藝校當說辭，你們又去查過當年華崗藝校的學費是多少嗎？難不成只要讀私校的人家境都很富裕嗎？這全都是「愛之欲其生，恨之欲其死」的偏激心裡作祟，無論如何都要對違逆自己意向的人往死裡打，完全背離了事實。

其實不僅僅只是網軍，許多綠營的政治人物，包括王定宇、張景森、陳其邁等，也都公然跳出來批判，最可笑的是內政部，公器私用，將「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」夾帶在一連串「反詐騙」的信息中，徐國勇還宣稱這是「小編的創意」，難不成單純說個人的「感受」，也構成了「詐騙」？那何不索性將楊丞琳列名通緝？

「吃海鮮」到底算不算奢侈，這要看個人的生活態度與經濟能力。以楊丞琳13歲時計，是1997年，台灣的經濟發展是亞洲四小龍之首，已經算是相當富裕了沒錯，但社會上貧富不均的現象也已非常明顯，富得流油的人固然不少，但貧窮無告的人還是相當多，1989年的「無殼蝸牛運動」，就已凸顯這一問題的嚴重性，至今也還未能解決。1996年，以販售海產為主力的「爭鮮」開始營運，應該可以視為台灣海鮮逐漸趨於「平民化」的開端，許多人開始趨之若鶩，但是，直到現在為止，生性節儉如我，還是覺得「很貴」，也只在過年時偶爾「奢侈」一下，難道這也犯了眾怒？

台灣社會真的很進步，經濟相較於許多80、90年前出生的人富裕不少，當然吃得起海鮮，但每個人「小時候」的景況是完全不一樣的，楊丞琳不過訴說她自己「小時候」的境況，又何曾否定過台灣這幾十年來的富裕？網上貼出不少楊丞琳吃豐盛海鮮的照片，說是要「打臉」楊丞琳，問題是這是她成名以後的事，又與她「小時候」有什麼關係？

也就在1990年左右，我父親與我同住，因他最喜吃日本料理，我在他生日的時候，特地請他去日本料理店慶生，我點了一道龍蝦，要價800，父親是一邊吃得津津有味，一邊在喊貴、喊奢侈，回來後還責怪我這麼「浪費」，那時我剛到大學任教，一家四口生活費、房租費、僅僅仰賴我的薪水度日，「吃海鮮」對我們而言，真的是再奢侈不過的事了。直到現在，我還是認為吃海鮮「很奢侈」，這並非我吃不起海鮮，而是我打心底就認為不必在這方面花太多的錢，這就是我的生活態度。

台灣真的貧窮過，中秋節快到了，我「小時候」最多吃傳統的綠豆椪、豬油餅，那包裝華麗，還有彩色綿紙映襯的「月餅」，幾乎是很少有機會吃食的，偶有人送月餅禮盒，通常是一個月餅，切成四塊，分而食之，就從來沒有獨享過一個月餅；可如今，月餅算是普遍了，但也有一顆動輒200元以上的，不但「小時候」覺得奢侈，就是「現在」我還是覺得奢侈，除了送禮，是從不會去買的。然則，是否也會受到網軍及政府的「公審」？

「奢侈」是一種感受，此無關奢侈得起或奢侈不起，但看你要不要奢侈而已，不能一概而論。台灣人當然吃得起海鮮，但無論如何，我還是要斬釘截鐵來說，我認為是很奢侈的，這又如何？

楊丞琳的「海鮮奢侈說」不過又刺痛了綠營的玻璃心而已。說穿了，就是容不得別人說一點台灣的不是，尤其是和大陸沾上一點邊的人更不行，只要一說什麼，立即被出征，藝人是最普遍的受害者，蔡依林、徐嘉瑩、小S、郭彥均…，不僅不能說真話，簡直是動輒得咎。綠營網軍內心脆弱，完全是對自己沒有信心的表現。而徐國勇的反應更是政府部門的制式反射，一切都為「抗中保台」，把所有和大陸有關的言行都當作「認知作戰」。其實，蔡政府和塔綠班才是發動「認知作戰」的中心。

（作者為退休大學教授）