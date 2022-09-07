英國前外相特拉斯5日在保守黨黨內投票中勝出成為黨魁，並在6日獲得英國女皇伊麗莎白二世任命出任英國史上第3位女首相。特拉斯一上任就面對內外交困的爛攤子，雖說「人必自助，而後天助之」，特拉斯固然必須展現魄力提出對策，但也必須善用英美特殊關係，才有可能重振當年鐵娘子柴契爾夫人的聲勢。

柴契爾1979成為英國首相，到了第3年，經濟衰退、物價飛漲、通膨就接踵而至，迫使她必須下令打一場福克蘭島戰爭，乘戰勝之餘威，穩住英國不斷下滑的國勢，也穩定了她自己的政治行情一共做了11年的首相。

現年47歲的特拉斯還未就任首相，能源問題、英鎊下跌、通膨高漲、俄羅斯侵略烏克蘭、解放軍連續對台發動軍演等問題就已經迫在眉睫，等待她加以克服。特拉斯6日已公布一項降低電費方案，將一般英國家庭電費與天然氣費用維持或低於每年1971英鎊或2300美元，以減輕人民負擔並抗拒通膨。目前，英國的通膨已高達13.8%，估計到了明年可能會升高到22%。特拉斯的電價改革方案可能會有助於紓解通膨的壓力。

此外，特拉斯還提出一份減稅與大膽的經濟發展計畫，期盼能兌現她在競選黨魁期間的承諾。在與拜登總統的通話中，都強調要進一步強化美英特殊關係與兩國之間的連結。他們也談到要聯手繼續制裁俄羅斯、不讓快速崛起的中國脅迫四周的鄰國，以及不讓伊朗繼續發展核武。

最近，美國不僅就業率不斷攀升，而且美元走勢強勁、各項經濟數字也顯示美國經濟已逐漸走上復甦的道路。白宮印太事務協調總監坎貝爾日前表示，美國已決定近期與台灣展開一系列經貿談判。若是特拉斯訪問美國，以英美特殊關係為由，要求拜登擬定英美貿易談判路線圖，美國可能同意。

英美特殊關係也反映在雙方的情報與軍事合作之上。2021年8月15日，澳大利亞、英國與美國成立「澳英美聯盟」，英國也是美國主導的北大西洋公約組織最重要的戰略夥伴。此外，英國也是「五眼聯盟」的最重要盟邦。在法國總統馬克宏公開表明拒絕參加印太聯盟的「反中」勢力，以及印度遊走於美俄之間，英國在兩次世界大戰之後始終追隨美國，更是彌足珍貴。

當然，英美特殊關係也不可能讓英國無往不利。二戰爆發之初，英國首相邱吉爾在決定撤出敦克爾克的部隊，曾要求美國提供援助，但小羅斯福總統卻百般推搪，迫使英國只有自行設法撤退。二戰結束前，美英兩國針對戰後經濟舉行布列敦森林會議，小羅斯福的財長摩根索就對英國採取「親兄弟明算帳」的政策，對倫敦寸步不讓，一口拒絕英國所提以「虛擬貨幣」來償付「租借法案」下積欠的債務。

特拉斯精明能幹，善於運籌帷幄，若能掌握歷史脈絡，必然能讓英美特殊關發揮最大效果，將英國國家利益最大化。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）