內政部臉書日前發文宣傳破獲詐騙集團的政績，並教大家一個破解之道，就是碰到詐騙事件時直接大聲說「笑死」！

內政部列出的笑死例句包括「笑死，竟然有人說ATM可以解除分期付款」、「笑死，竟然有人自稱美國將軍要來台灣結婚」、「笑死，竟然有人說去柬埔寨一個月可以賺8萬」…，最後一句是「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，明顯是諷刺藝人楊丞琳，引發爭議。

楊丞琳近日在大陸節目上表示，因小時候家境不寬裕，「吃海鮮是奢侈的在那」，指那時。不料，這些話經過有心人刻意裁剪後散播，指摘楊丞琳說在台灣吃海鮮是件很奢侈的事情，於是引來網軍霸凌、出征，認為她是惡意貶損台灣，四面環海的台灣，海產豐富，吃海鮮是很平常的事，楊丞琳的「海鮮奢侈說」根本就是胡說八道。

在台灣經濟發展的過程中，有多少人窮過、苦過？別說海鮮難得，很多家庭連「蘋果的滋味」都難得吃上一口。再說，楊丞琳談的是她個人的經驗，竟然也會冒犯到綠色集團，是這些人的玻璃心太脆弱了，還是1450網軍逮到機會就要曲解他人的意思、就要修理人呢？

更可惡的是內政部，不但針對個別藝人開酸，還取笑飽受詐騙之苦的民眾。當內政部用「笑死」來形容那些可怕的詐騙手段時，是否想過有多少民眾被詐騙集團騙得傾家蕩產、甚至家破人亡？近日屢傳國人被人口販賣集團騙到柬埔寨，下場十分悲慘，內政部有出過力、救過任何一個人回來嗎？這才是笑死人！

民眾不僅是笑死而已，而是恨死了這個無能又毫無同理心的政府！