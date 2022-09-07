去國多年且一向是不甘寂寞的駐德代表謝志偉，最近對於國內事務頻頻發表其看法。針對前聯電董事長曹興誠在立院記者會上汙衊《中天新聞》是「匪台」，其後被中天提告「惡意誹謗」後，謝即在臉書貼出四張《中國時報》報導截圖，並說「看看他們如何開始醜化曹董，我們就知道，曹董的話他們有聽懂。」

名嘴出身的謝志偉，在民進黨政府擔任過不到一年的新聞局長及兩任駐德代表。他在進入政壇後的言論即出現許多爭議，尤其是自2016年8月起的第二任駐德代表迄今，在海外仍舊「不改其志」，是唯一位對國內事務說三道四最多的駐外代表。目前國內黑白顛倒的綠色媒體充斥，絕對會有他的位置，何不辭官回國發揮所長？

2017年駐德代表處舉辦國慶酒會，酒會現場紅布條上的德文，沒有中華民國國名，翻譯成中文卻變成「慶祝一個民主實體的106歲生日」，連國名都消失了。這種自我矮化的荒唐作法，連時任行政院長賴清德都看不下去，指出應該讓國名出現。去年雙十國慶，謝志偉高舉台獨旗幟，更發文直呼「不演了」、「邊舉國旗邊吐血」等嚴重失格言論，將個人政治意識型態在國外賣弄，傷害國家主權，丟盡台灣顏面，

早在李大維擔任外交部長時，李曾表示，「謝志偉是駐外代表，不是教授或電視節目主持人，言行應該拿捏分寸」。然而到了吳釗燮擔任部長後，針對謝的許多荒謬言論，外交部竟回應說那是謝的「個人意見」或是「沒有評論」，出現「家裡沒有大人」的局面。謝在蔡總統及吳釗燮部長撐腰下，果真是「尾大不掉」，乃能隨時大放厥詞。

吳釗燮除了力挺謝志偉之外，甚至還說「一個外交官表現如何是看他與當地政府、政黨、議員及社會各界的互動表現，謝志偉表現超乎其他代表，這是沒有問題的」。然而，謝在德國的外交工作表現，真的是無懈可擊和可圈可點嗎？或者是他身在海外仍舊念念不忘為民進黨政府擦脂抹粉、汙衊在野黨而屢建奇功所致？

俄烏戰爭爆發後，美國和北約國家都向烏克蘭提供軍事支援，台灣自然也受到國際關切。德國《世界報》專訪謝志偉時提到如果台灣被攻擊，會希望德國提供那些援助？謝表示他預期無論如何德國都會有道義上的支持，但對能否提供軍事支持，他是「沒有期待。」因為「沒有期待，就沒有失望」。雖然這句話說得很實在，但這像是一位駐外代表說的話嗎？

在美國眾議院議長裴洛西訪台受到國際關注後，德國國會議員也醞釀在10月組團訪台。謝志偉近日在接受德國媒體訪問時，呼籲德國國會議長、政府高層也能訪問台灣。但卻遭德外交部發言人薩斯打臉回應，在「一中政策」的框架下，德國與台灣並沒有外交關係，與台灣沒有接觸。這不也正是謝志偉外交工作挫敗之處？謝能和駐美代表蕭美琴相比嗎？

由於7大工業國集團日前決定對俄國石油進口緊急制定價格上限，俄國國營「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）即以設備故障為由，無限期延遲重啟通往歐洲的重要供氣管線「北溪1號」。此情將使歐洲今年冬季能源短缺迫在眉睫，歐洲國家勢必將面臨最寒冷的冬天。

在2023年「非核家園」政策下，原本在德國占有3成發電量的核電，目前只剩3座核電廠還在運作，今年年底也將全部除役。然而為了因應能源短缺及天然氣價格暴漲，德國的「非核家園」已出現變數。德國政府已於5日正式宣布，其中2座核電廠延後除役繼續營運。此一巨大轉變，將是德國首次背離逐步廢核政策。謝代表身處當地，實應就近觀察並深入研究德國的作法，以提供蔡政府警惕參考。

有一句德文俚語正表達了我們在台灣對謝志偉的看法，那就是「你踩在我的蛋糕和餅乾上了！」以德文起家的謝志偉應該知道這句俚語的意思，那就是「你很煩耶！」的確，在德國不務正業卻坐領高薪，經常的對國內事務指手畫腳、說三道四，放眼望去有哪位駐外代表像他一樣？然而任命他擔任代表的蔡總統，及打他考績的吳釗燮部長卻又管不住他的嘴巴，此情真是讓我們覺得又煩又無奈！

（作者為大學英文講師）