民進黨政府總是說防疫要超前部署，但所有的政策都一路落後，反應比其他國家慢了好幾拍不說，現在採購次世代疫苗也選了個過時款，實在無法讓民眾信服。採購經費都是納稅人的血汗錢，政府為什麼不肯去採買最適合當前疫情的疫苗？

把錢浪費在過時版本

新冠病毒株持續變異，主流株從最早的武漢、Alpha、Delta演化到如今的Omicron，而Omicron又從BA.1亞型變成BA.4與BA.5為主要流行株。Omicron有兩大特色，一是重症與致死率低很多，二是棘突蛋白變異多，可以逃脫舊款疫苗的攔阻，當初都是用最原始的武漢株來設計，所以擋不住Omicron，這導致Omicron傳播力極強，已是世界最主要的流行株，尤其BA.4與BA.5兩個亞型更是猖獗。

阻擋疫情最重要的武器是疫苗，當病毒不斷推陳出新時，武器當然也要跟著升級，否則如何打怪？但衛福部採購的次世代雙價疫苗，卻捨棄最新的原型株+Omicron BA.4／BA.5不要，而選擇比較舊的原型株+Omicron BA.1款。現在BA.1已不是主流，為什麼衛福部堅持要買這款？又不是沒有比較新的版本可以選購。

指揮中心辯稱，BA.1款已經有2、3期臨床試驗，且英國、瑞士、澳洲、歐盟和加拿大都已核准，而BA.4／BA.5款只完成動物試驗，目前也只有美國核准使用。但據陶宏洋醫師指出，疫苗更新時，若相同藥廠在相同製程下處理，是可以不必全部重做2、3期臨床試驗的，美國食品藥物管理局（FDA）和白宮總統首席醫療顧問佛奇即持此看法。也因此，今年6月美國FDA收到原型株加BA.1款的疫苗臨床試驗報告，但投票結果卻是建議藥廠選用原型株加BA.4／BA.5為次世代雙價疫苗追加劑，8月底已核准使用，將在今年秋季開始施打，並未考慮先給原型株加BA.1疫苗緊急使用授權。

防疫指揮官王必勝對此表示「訝異」，認為不是一般傳統正規作法，但美國政府的決定是有根據的，如今肆虐的病毒也不是以BA.1為主流，我們有機會選擇新款疫苗，為什麼要把錢浪費在過時的版本上？中華民國防疫學會理事長王任賢也痛批，政府採購莫德納BA.1疫苗是個「病急亂投醫、考慮欠周的愚蠢政策」，明明有BA.5的疫苗可買，還是被美國牽著鼻子買了BA.1疫苗，還必須為其圓謊。到底這個疫苗採購黑箱裡，有沒有藏了什麼貪瀆黑幕，堅持買BA.1是不是有醫療之外的盤算，真的很值得深究。坦白說，要比「訝異」的話，蔡政府硬把不做3期試驗、連2期報告也不見蹤影的高端疫苗打在人民身上，才是更讓人「訝異」的決策。

採購黑箱是否涉貪瀆

其實次世代疫苗各國皆不建議全民施打，而是針對脆弱及高危族群作加強，例如年長、免疫低下、醫護與港埠人員等，台灣大約有6、700萬人。正是因為要加強保護脆弱高危族群，需要取得最先進的疫苗，否則就無法給他們最好的防護盾。王必勝說：「要用準備好的雨傘去擋，而不是期待新型雨傘。」問題是破舊的傘擋不了雨啊！我們去年就宣布採購3600萬劑莫德納疫苗，包括次世代款，陳時中當時也說有新一代的就買新一代。指揮中心為何不全力爭取藥廠提供最新款的疫苗，卻要讓脆弱高危族群接受次等產品，讓他們置身於不必要的風險中？去年疫情大爆發時，各國狂搶疫苗，以色列總理納坦雅胡電話奪命連環扣，為民眾搶購到疫苗，台灣卻兩手空空全球托缽，如今竟還不記取教訓，繼續在疫苗採購上猶豫落後，一路在病毒之後追了個心酸，怎麼對得起人民？

脆弱高危族群最需要保護，今天如果用過時的疫苗將就，未來如果有機會買到最新版的疫苗，他們也不能打了，不是平白失去取得最佳防護的機會？現在Omicron的重症和致死率都低，萬一將來出現致死率高的變異株，以政府如此的行事作風，恐怕又會是一場災難了。