全國公教軍警消聯合總會於9月5日上午在國軍英雄館舉辦「力挺蔣萬安」 公共論壇，多位專家學者分別從多元角度探討蔣萬安的選情，其中以前衛生署長楊志良、黃光國教授、蘇偉碩醫師、施正鋒教授等人，對於民進黨提出強力的批判，儘管目前台北市長三腳督選情膠著，但藍營凝聚的向心力不可小覷。

最近網路流傳立委高金素梅朗誦楊志良的大作《求生存，最後必革命》，其心繫人民，憂心憂國的情懷，令人動容。楊志良痛批這6年來民進黨蔡政府的敗壞、貪腐、無能，已到無以復加的地步。就以民眾最關切的防疫而言，疫苗靠國外的殘劑捐贈，以及工商宗教團體的捐贈；高端疫苗沒有經過三期人體試驗，就由總統宣布全面施打。由非專業的政治人物決定疫苗可否使用，就連獨裁國家都不敢為之，破世界記錄。

施正鋒教授是自由主義的學人，他認為，自由、民主、公平、正義以及社會倫理的價值，是整個社會必須堅持的核心價值，是金錢買不到的東西，必須堅持且絕不能妥協。黃光國教授高度肯定夏立言在這個時機訪問大陸的深厚深遠意義。

前新聞局長鐘琴對民進黨踐踏自由民主法治的價值，嚴詞批判。她特別呼籲泛藍團結的重要性，唯有泛藍的團結才能吸引中間選民的向心，才能邁向勝利。蘇偉碩醫師遠從高雄趕過來，以與蔣萬安為反萊豬共事的實際經驗，認為蔣萬安是一位有肩膀的人，肯承擔，見義勇為的政治工作者，當選後，絕對會是一位好市長。前台中市長胡志強專程從台中趕過來力挺蔣萬安，他是聯合總會的首任總會長，跟全體先進夥伴共處3年時光，在此場合見面，更見患難與共的情懷，他特地請大家支持蔣萬安。

黨主席朱立倫也出席勉勵蔣萬安，說他寧願堅持跳脫舒適圈，選擇走自己的路，作正確的事；走入基層傾聽人民的聲音，苦民所苦，與人民同甘共苦，展現政治工作者應有的情懷與抱負。朱立倫並呼籲所有黨員集中力量，全力輔選，贏了台北這席灘頭堡，邁向「重返執政」的勝利之路，一起奮鬥。

蔣萬安強調，這次年底選舉絕對不是一場地方選舉，更攸關中華民國未來能否走在正確的道路上。國民黨要團結一致，集中選票，團結力量大，只有團結一致才有勝利的可能。

儘管這是一場民間團體舉辦的造勢活動，但是從黨主席到秘書長以及一些學界自由派人士的到場助陣的情況看來，藍營似乎有必勝的決心。目前的民調，除了偏綠營的《自由時報》所做的民調是陳時中領先之外，一般較具公信力的民調機構所做的結果，都是陳時中吊車尾，蔣萬安居首。因此，所謂的三腳督棄保效應如果發生，肯定不會是在蔣萬安身上。

過去棄保效應都是發生在兩位藍營人士參選，導致失敗的後果。但這次黃珊珊以無黨籍參選，兼容藍綠，希望能夠吸取最多中間選票，但只有二、三名才可能發生棄保。以目前蔣萬安領先的態勢下，棄保效應最可能發生在黃珊珊和陳時中之間。最後不是喊出「棄黃保陳」，就是「棄陳保黃」。但是選舉通常不到最後開票，不會真正知曉誰領先，棄保效應會不會發酵還很難說。不過從全國公教軍警消聯合總會的造勢大會看來，藍營仍具強大的凝聚力。（作者為前考試院秘書長）

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