以上所舉，僅是其中少數的例子而已。至於十年文革究竟有多少人遭受迫害而致死亡？葉劍英1978年12月13日在中共中央工作會議閉會式時說：整了1億人，死了2000萬人。學者認為此一數字無法證實。美國學者魯密爾（R.J.Rummel）研究估計死亡人數為773萬。海外華裔學者丁抒在《開放》發表文革死亡人數為200萬左右，為以後若干著作所採信。

一項比較保守的數據，認為死亡人數是172萬8000餘人，其中黨員幹部占9.4%，為16萬2000餘人，知識專業界人士占14.6%，為25萬2000餘人。此外為一般群眾。在整個文革期間，共有420餘萬人被關押和隔離審查，其中130餘萬人為公安機關拘捕，判處死刑的有13萬5000人。

惟據新版的文革死亡人數達342萬人，失蹤55萬，認為接近中外學者研究推算的數字。

儘管文革死亡的人數，不及大躍進的1/10，但其造成的嚴重影響，遠超過大躍進。紅衛兵在「革命無罪，造反有理」的口號下，帶來極大的破壞。不僅催殘中國的歷史文物及倫理道德，也影響了人民生活及社會秩序，交通、生產為之大亂。為了「破四舊」，他們闖入知識分子、富人及官員的家中，焚書、羞辱，甚至毒打，殺死屋主。破壞寺院、道觀、佛像和名勝古蹟、字畫、古玩等。

十年文革對教育文化的破壞，也是極嚴重的。全國所有學校進入停課狀態，大學入學考試被取消。紅衛兵占據學校，批鬥教師，甚至將老師打成「牛鬼蛇神」，圖書、藏書被焚燒，在校園發動武鬥，教師被羞辱、打罵，大多數教師被下放作體力勞動，有些則遭到殘酷對待，財產被沒收，知名學者往往不堪羞辱，選擇自殺。

比起秦始皇，毛澤東發起的文化大革命，對中國文化遺產造成了不可彌補的損失。文物被掠奪損散，書籍被焚毀，損失之大，難以想像。秦始皇在2000多年前焚書坑儒，遭到了後人世世代代的譴責，但他僅處死了460個儒生，焚毀了不明數量的書籍，與毛在文化大革命中所破壞的相比，秦始皇對中國文化的催殘算是「小兒科」了。

造成文革大災難的毛澤東，也受到歷史的裁判。1981年6月27日中共十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》：文化大革命是「由領導者（毛澤東）錯誤發動，被反動集團（林彪集團和江青集團）利用，給黨、國家和人民帶來嚴重災難的內亂。」並指出毛澤東應為「這一全局性的、長期間的左傾嚴重錯誤」負主要責任。但遺憾的，這項決議文又承認：「他（毛）對中國革命的功績，遠遠大於他的過失。他的功績是第一位的，錯誤是第二位的。」事實上，這項決議，也無意地揭露了毛的災難性政策，對廣大群眾以及持異議的同志的損害，則是無以復加。

當毛澤東在大陸鬧得天翻地覆之際，蔣在台灣表現如何？有謂蔣初到台灣，也有一段時期的恐怖統治，蔣經國掌管內部安全事務，首要工作在肅清潛伏軍中的共諜，1950年上半年破獲300件共諜案。據蔣經國的副手王昇說：這段期間被祕密警察逮捕的人之中，有15%遭到槍決。同時在高級將領及官員中，如孫立人、吳國楨等，也可能遭到蔣經國人馬的祕密監聽。故有學者認為蔣在台灣逮捕了一批共產黨人和無辜的百姓，造成白色恐怖，是其一大過錯。

最為學者詬病的，是蔣在台灣施行的戒嚴體制，長期存而不廢。從1949年起直到1987年蔣經國去世前一年，才被解除。在一個地區實行長達38年的戒嚴，全世界絕無僅有。

相對而言，台灣有此將近40年的安定，才有亮麗的經濟發展。如美國學者陶涵所述：1951年至1964年，美國經濟援助合計15億美元，占這段期間台灣資本形成的4成左右，大部分投資在基礎建設和人力資源上面，技術官僚在高階層決策官員領導下，結合許多經濟、財政專家，組成一支高度幹練、相當誠實的專業技術官僚團隊。

從一開始，蔣就放手讓這些幹練的官僚去管理財政、經濟事務，包括美援運用和土地改革。農村復興委員會不僅參與土地重新分配，推動農家生產所得，也致力改善農村公共衛生。這是亞洲農村人口生活和平革命的開端。奠定台灣1960年代城市經濟起飛的基礎。這項沒有暴力的改革，若與毛澤東在大陸沒收土地造成數百萬人喪命相比，尤為可貴。

為了使人均所得增加，是快速擴張城市經濟，頭兩個4年計畫期間的進口替代策略，導致增加數以百計輕工業的新工廠，創造數以萬計的新工作機會，吸收過剩的農村勞動力，也減少政府赤字，挪出更多經費，從事基礎建設。十年下來，農村生活有了改善，人民所得差距降低。這段期間所得年增率為7.5%。到了1950年代末期，餐廳如雨後春筍冒出來，舞廳也出現，霓虹燈閃耀在各城市。

縱是一向對蔣持以否定的學者，亦肯定蔣在台灣的經建成就。認為蔣在通過土改、復興農村經濟的同時，還採取了以扶植民營企業為核心工業發展，到1959年，台灣民營企業達12萬7000多家，占台灣工商企業總數的96%，資本額達工商企業總額的49.7%。蔣在1953年的〈雙十節講話〉號召推行「四年經濟建設計畫」，在此期間，農業年均增長6.2%，工業年均增長11.7%，均超過計畫指標。此後繼續推行第二個「四年經濟建設計畫」，在政策、投資各方面保證目標的實現，形成了計畫指導下的市場經濟發展模式。蔣氏這些措施，促進了台灣經濟振興和發展，提高了民眾生活水準，緩和了社會的衝突。

（作者為文史工作者）

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】