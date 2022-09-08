日前「台灣國際戰略學會」舉辦「中共軍事演習與台海安全」民調發表會，民調結果顯示在美國眾議院議長裴洛西訪台後，即刻激起大陸進行圍台、類鎖台軍演，穿越海峽中線及進入領海領空，台灣安全陷入兵凶戰危險境。普遍的台灣民眾支持前副總統呂秀蓮主張「兩岸和平論」，這顯示民眾對於民進黨政府的兩岸及外交政策取向表示高度疑慮，質疑「抗中保台」路線及「聯美日抗中」失衡國際戰略，不僅無法達到「保台」效果；反而讓台灣陷入「被戰爭」風險中。

蔡英文總統執政以來，儘管宣稱依據中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，提出「新四不原則」，宣稱「承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服、不會走回對抗的老路」，但卻公開宣稱不接受「九二共識」，提出「抗中保台路線」；甚至更宣稱「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」，此被大陸當局視為挑釁政策主張，意圖改變兩岸現狀。此次裴洛西名為挺台之旅，反使台灣陷入「引戰」而非「避戰」困境。

首先，民調顯示台灣民眾期待從「抗中保台」魔咒束縛中解脫出來，避免兩岸敵意螺旋上升，增加台灣「被戰爭」風險。呂前副總統主張兩岸和平，提出「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」此一說法，有高達 80.4%的民眾表示支持，而表示不支持的民眾僅有 13.9%。顯示普遍台灣民眾冀望建立兩岸和平穩定關係架構，不願意台灣社會陷入戰爭邊緣風險。

「兩岸無冤無仇」理念係奠立在兩岸公民社會本位，透過交流與合作，展現兩岸同理心與包容心，培養兩岸人民親善關係，從敵意社會邁向和解社會。「兩岸無冤無仇」的社會連帶關係，雖未達到「兩岸一家親」的程度，但卻植基於兩岸人民同文同種，具有共同血緣、文化及歷史基底，當兩岸人民關係友善、彼此好感，即能降低敵意避免戰爭爆發。

其次，主張對於「一個中華」替代「一個中國」，可以成為兩岸三黨的「基礎共識」。呂秀蓮主張「用一個中華代替一個中國，讓兩岸恢復協商往來」的主張，將近54.9%的民眾表示支持，另有 31.6%的人不支持。「九二共識」是兩岸關係維持穩定的「和平共識」，攸關兩岸發展的定海神針。

國民共三黨間對「九二共識」的認知及支持有所差異，國共間雖具有「九二共識」，但國民黨持守「九二共識、一中各表」，中共則是「九二共識、一中原則」；民進黨則不接受「九二共識」，且標籤化「九二共識」是「一國兩制」，「台灣共識」就是反對「一國兩制」。職是，「一個中華」反而是國民共的共同公約數及最大共識。

復次，「一個中華」的概念語詞具有創新性與包容性。從民族主義來說，兩岸人民同屬中華民族，符合民進黨傳統民族主義理念，也符合國共認為兩岸民眾皆為中國人，顯示此概念具有包容性。從國家建構來說，兩岸分治分屬中華民國政府治理台灣地區，中華人民共和國政府治理大陸地區，兩岸國號皆有「中華」，可以是「一個中華、各自表述」，用「一個中國」概念易陷入兩岸中國代表權之爭，爭奪各自兩岸話語權及主導權；而用「一個中華」，顯示承認分治現狀，則有其創新性。在「一個中華」前提下，共同構築「兩岸統合論」。

儘管短期內，大陸當局不會割捨「一中原則」、「九二共識」，國民黨也不會放棄「九二共識、一中各表」，民進黨也很難從否定「九二共識」跳脫出來。但「一個中華」卻標誌著民進黨跳脫《公投台獨黨綱》，放棄建立「台灣共和國」目標，以及棄除「台灣正常國家化運動」，真正認同及回歸「中華民國」。

如此，「一個中華」可先成為兩岸的「基礎共識」，兩岸人民在民族主義上，同屬中華民族組成員；在國家統合建構上，可以先是從「中華邦聯」，再邁向「中華聯邦」，如同美國與德國皆先從邦聯走向聯邦。

最後，台灣民眾高度支持兩岸和平，鼓勵政治人物參訪大陸化解雙方敵意。此次民調詢問民眾支不支持呂秀蓮至中國大陸訪問，以尋求兩岸和平，有 55.8%民眾表示支持，另有 31.4%的人不支持。這顯示超過半數台灣民眾，其實並不反對政治領袖赴陸溝通及對話。日前國民黨副主席夏立言赴大陸參訪，即被民進黨政府認為不宜且向國際社會釋出錯誤信息；然國民黨此「願統」政治力量赴陸溝通，維護民眾權益及對大陸對台政策、軍事演習表達意見，有利於建立兩岸緩衝空間，降低兩岸敵意螺旋。

國民黨副主席訪陸已具有此種政治效果，若是呂前副總統訪問大陸，表達主張兩岸統合、一個中華及同屬中華民族、兩岸和平善意，此意謂著兩岸進一步和解及兩岸可以走出「第三條道路」。這些主張可謂是回歸民進黨傳統自由民主多元開放的政治訴求，「兩岸統合」概念涵蓋既往黨外反對運動攸關台灣前途主張，包括中華聯盟、國協、邦聯及聯邦，並不排斥未來國家統合。這與泛藍政治聯盟既往主張有所交集，例如前國民黨主席連戰倡議「中國邦聯」、親民黨主席宋楚瑜提出「中華聯盟」，及民進黨首次執政時所揭櫫「兩岸政治統合論」。

兩岸當局若能回歸同屬中華民族之論述，兩岸民眾皆是中國人，利於重構雙重認同，這與大陸當局所提「兩岸一家親」及實踐中華民族偉大復興目標相向。同時，「一個中華」既符合兩岸同屬中華民族的民族認同，也尊重目前兩岸現狀治權之各自表述，兩岸各自國號皆有「中華」名稱，符合「一個中華、各自表述」需求。在「中國人不打中國人」，台灣不尋求法理獨立，共同振興中華民族，就能建構出兩岸和平穩定關係架構，兩岸統合自然水到渠成。直言之，呂副總統諍諍之言或能成為凝聚國內各政黨的「台灣共識」，最終發展成為「兩岸共識」重要選項。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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