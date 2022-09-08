你一個人走進一條深巷，古舊的建築幽幽的望向你，日式的窗後連個人影都沒有。天氣潮濕悶熱，你覺得喘不過氣。前方出現一個岔路口，街景一樣的混亂和陳舊。這時候，一個人迎面走來，你會問路嗎？

設計台北這座城的人，好像是個迷宮愛好者。似乎這裡，每一條街道裡面都有著無數的小巷，每個小巷又有著無數的岔路口。對於一個標準路癡來說，在台北生活一定是最難的人生挑戰之一。所幸，這裡有最熱心的人和最好用的谷歌地圖。好啦，每個路癡都可以在找不到路的時候定位自己，或者在迎面而來一個人的時候主動地咨詢。沒有人不會告訴你路，也沒有谷歌地圖找不到的小地點。然而，我卻建議你不要問路。

如果你和我一樣有閒心的話，不妨讓自己迷路一下。

西門町。（資料照）

只是看，你就可以發現一些有趣的事情。台灣宗教發達，各派宗教扎根於此，哪裡都有教會，佛堂等等。台北某名校校區裡，還有某某大學教會中心這樣的字眼，看過一篇文章，說一些邪教也能存活於此地，政府不加干預卻也沒有過多的危害當地人的生活，這一切歸功於宗教界的自淨能力很強。

「您好，我可以為你傳福音嗎？」路上常常會被我們看來「奇怪的」人所攔下。西門町捷運站口有基督教的人用擴音器放著音樂演講。繞開這些信徒，你可以看見一個小版的三里屯。這麼形容西門町商業區會不會不太恰當？這裡的特點似乎是大陸大城市再也不會被擁有的。沒有那麼寬的街道，也沒有幾個大商場氣派的林立於此，到處都是小小店，店裡賣的商品和百貨公司裡的精緻櫥櫃裡的東西價格相差無幾。這裡是很少有假貨的。有的地方有著夜市風格，熱賣的美食區前吃貨們排起了長龍，然而，又喝飲料又吃炸雞的人們腳下，街道卻乾乾淨淨的。

在夜晚，這個城市似乎才醒過來。但在清晨，這個城市又沉沉睡去。明明已經是太陽曬到屁股了，街道上卻沒幾個人，你又迷路了。然而，你試著走走。居民區都是幾層樓而已，看起來有著日式的風格。違章建築隨處可見，掛著髒兮兮的廣告牌，跟遠處商業區幾十層的高樓形成了鮮明的對比。除了早餐店以外，大多數的店家大門緊閉。

晨練的大爺大媽在這裡極其少見，有的只是騎著機車匆匆而過的上班族。走過羅斯福路的三段，你拐進一條深巷，卻驚奇的發現一家正在營業的書店。走進去，發現裡面的書籍竟然都是關於台灣原住民歷史的。迷路變成了尋寶，只有在白天，你才會發現那些個破舊的小招牌背後，才是這個城市的「趣兒」。

天氣熱的讓你不想再動了，走進路口一家小小的早餐店，你自動自覺的排隊，老闆柔聲問你，到底是要熱豆漿、溫豆漿還是涼豆漿。這裡雖小，但是總能找到你喜歡的那一款生活。（劉星南/吉林大學赴新竹交通大學交換生）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）