台灣青年赴柬埔寨工作卻遭虐與轉賣事件，讓人見識到，有組織的國際詐騙集團勢力之龐大與手段之兇殘，就在此事件逐漸從鎂光燈前消失之際，與防疫補助有關的新詐騙案件，正以鋪天蓋地之勢席捲全台。根據資安企業趨勢科技的統計，整個8月份，台灣此類的詐騙網址總偵測數量，月增20倍，總數量超過上半年的總和。

與疫情同步升溫的詐騙事件，快成為日常生活的一部分，我們既對詐騙集團的無孔不入感到訝異，更對政府部門幾乎束手無策的對應方式感到憤怒。繼續這樣下去，只怕台灣社會要做好接受詐騙成為「新常態」的準備，從現實面來看，政府若再不拿出有效方案，壓制詐騙集團的氣焰，受害者愈來愈多，肯定成為選舉過程的話題，損及執政的威信。

防疫補助的詐騙案件頻傳，無須資安企業特別提醒，幾乎每人的手機或電腦，都收到過這類的簡訊、Line、iMessage或郵件，甚至一日數起。此時政府採取的對策，實讓人不敢恭維，以近期屢被冒名詐欺的衛福部為例，疫情指揮中心指揮官王必勝的說法是，該部從未發放過急難紓困的補助，整個詐騙流程雖複雜，最關鍵的一點是有無點擊了網址，如不小心誤觸一定要立即關閉，衛福部官網只有.gov.tw一種寫法，對來歷不明的詐騙訊息，他建議，民眾可以打165反詐騙專線協助解決。

由趨勢科技提供的四招破解方法，同樣將「檢查網址」列在首位，提醒民眾留意假的網址魚目混珠，「.gov.tw和gov.tw雖只差一點，卻是天差地遠」，而如果對於相關訊息有疑慮，可以撥打165專線，進行免費與快速的查證。

兩造的說法大同小異，看來，此應就是當前避免被詐騙的最可行方法。問題在於，為何詐騙案件如此的猖獗？為何民眾只能自我提升「數位素養」，對政府難道不能有更多的期待嗎？不客氣的說，上述「解方」只是被動的提醒，很遺憾的，實在看不到政府有何主動出擊的積極性。

詐騙集團採取的方式也是散槍打鳥，之所以廣發詐騙訊息，求的就是百中中一的成功率，一旦得手即可賺到盆滿缽滿，而前述的防衛手段，卻還在寄希望於民眾能夠區分「.gov.tw」和「gov.tw」的細微差別。坦言之，歷來為數眾多的受騙者中，不乏部會首長、大學教授、銀行主管、知名醫師和媒體高層，這些社會的菁英，都可能因百密一疏成為受害者，豈能期待一般老百姓，有能力去長期的進行自我的數位防衛？

的確，與詐騙集團對抗是艱難的長期工作，很難期待畢其功於一役，可以做到完全的「清零」，但詐騙案件呈數十倍的飛速成長，實難說服民眾相信，這是個勇於任事的政府。

至於要如何改變現狀，我們認為，首先行政部門一定要化被動為主動，統籌指揮權對詐騙集團宣戰。如前所述，詐騙案如滾雪球般發展，衛福部本身也是受害者，但回應內容卻顯得有氣無力，把時間拉長看，包括行政院、司法院、金管會與教育部等諸多單位，都曾被監察院點名過於輕忽問題，導致詐騙案件愈演愈烈，而此又與詐騙案件相當複雜，權責難以釐清有關。

在此情況下，要處理詐騙案件「該如何管」的問題，先得處理好「由誰來管」的問題。唯有明確了主管機關，並給予其整合各部會的權力，宣示將防制詐騙列為優先政策，才能辦的擲地有聲，一改各單位自掃門前雪的現況。

督促交易過程中各個環節，提升防詐騙意識，同樣是政府的義務。詐騙案件之所以在台灣頻繁發生，很重要的原因是，各平台只想極大化自己的獲利，極小化自己的責任，甚至還有社群媒體對外公開強調，絕對不會提供資訊給政府部門，詐騙集團加以利用運作，自然更為放心。

可是當防詐騙已成為國際趨勢時，我們看到，就平台業者而言，臉書曾與亞馬遜合作，自發性的揪出購物假資訊；就監理機關而言，新加坡政府要求所有的企業和機構，年底之前，必須加入簡訊發送者身分登記系統，才能利用手機發送簡訊等訊息，目的是要降低消費者受騙的風險。有為者亦若是，政府一定要拿出手段，讓平台業者盡到它們應有的社會責任。