蔡總統前往花蓮為民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka授旗，致詞時兩度向民眾喊話：｢我們要不要解放花蓮｣？台下齊聲喊｢要！｣；｢要不要解放台灣啊｣？｢要！｣

有沒有搞錯啊？今夕何夕？國共內戰時，共產黨每占領一個地區、一個鄉鎮、一個省，都會用｢解放｣兩字，意思是解放軍擊潰了國民黨軍，接收了原先國民政府的地盤。從東北解放到華北、從華北解放到華中、華南，一直解放到全中國，毛澤東還不死心，最後還留下墨寶：｢我們一定要解放台灣｣。

毛澤東的遺願沒有達成，現在居然有人要繼承衣缽，代其完成？竟然口口聲聲說要｢解放花蓮｣，如果繼續助選，是不是也要一路｢解放宜蘭｣、｢解放台北｣、｢解放新北｣、｢解放台中｣.....最後｢解放台灣｣？

一直說國民黨親中賣台，看樣子蔡英文更親共，連毛澤東的用語都掛在嘴邊，還好她沒有講共產黨的另一用語｢翻身｣，解放區的民眾為討好共產黨都會說｢我們翻身了｣。

民進黨什麼不好學，共產黨那套全學會了，到底誰是中共的同路人？

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