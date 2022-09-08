藝人楊丞琳在中國綜藝節目提到「台灣吃海鮮是奢侈」惹議。內政部為宣導反詐騙，透過臉書納入「海鮮說，笑死」惹議，部長徐國勇說「年輕人以這樣創意宣導反詐騙，我支持他們」。

楊丞琳「海鮮奢侈說」講的是小時候家境不好，兩岸網友斷章取義，盲目出征，楊丞琳指涉的台灣經濟不好的那個年代，難道大陸經濟就好棒棒嗎？顯然不是。網友可以無腦噴垃圾話，徐國勇可不行。

徐國勇說「年輕人以這樣創意宣導反詐騙，我支持他們」，並解釋小編是在宣導反詐騙，這才是真正意義，且不要隨著中國打擊台灣，台灣人不會吃不起海鮮，台灣人從小吃海鮮是很正常，卻是用這樣方式在詆毀台灣。徐國勇貴為內政部長，難道分辨不清楚楊丞琳這番話干反詐騙何事？官方跳進來瞎攪和，才真的是讓人「笑死」！

徐國勇是律師出身，又是蔡政府少數第一代政務官，能夠在和歷任閣揆爭鬥中屹立不搖，自有其兩把刷子，但是內政部帶頭霸凌藝人還能硬拗是反詐騙，試問，以後NCC推動《數位中介服務法》立法，授予行政機關裁罰之權，連徐國勇都這麼蠻不講理，台灣人民未來豈有寧日？

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