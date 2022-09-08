台灣下一代核心產業規畫方向與優勢在哪裡？包括民間與產業都很關切，更希望政府擺脫目前無作為的怠惰消極態度，盡速為台灣找到下一個護國神山。但產業發展關鍵仍在政府絕不能缺席，且須善用優勢。過去在蔣經國時代，產業發展的目標是把觸角往全球伸出，因此不是被動防禦，而是「根在台灣，前進全球」。

其實，現在甚至連法商相關工作都已能用AI處理，台灣未來絕對產生新的產業鏈；但建構供應鏈的產業生態絕對不是只靠民間而已。因為基礎建設、產業鏈的擘畫都與政府政策有關，當政府不做，不進入狀況，欠缺前瞻的觀點和執行力，只靠民間企業，基本上就沒有辦法建構起產業鏈，此於國際競爭上就不經濟，競爭力就無法達到期待。這也是台灣必須立刻解決的危機。

我個人長期在法界與高科技產業服務，近來聽到許多來自業界的憂心，包括美中貿易戰、晶片戰興起；新冠肺炎疫情影響全球，以致高科技供應鏈因而減產。我國半導體業雖搭上這股順風潮，成為全球不可或缺的半導體基地，台積電亦被稱為護國神山。但危機可能就隱藏在榮景之中，也因此大家更會關心：台灣的下一個核心產業究竟在哪裡？下一步要往哪裡走？

當然，雖然大家言必稱「護國神山」，但這4個字並不一定是好事，稱「護國」是指當全球來圍攻的時候必須靠它來保護，這個詞非常被動。同時，發展不可能無中生有，核心產業必定是在現有優勢基礎上發展才能獲得實效，所有東西都不可能從零開始，下一個核心產業一定是在既有基礎之上發展。如同公司有本業，如果希望有新創，一定要靠本業盈餘去扶植新創。

要個別企業發展出一套完整的產業鏈是不可能的。欲發展一國的產業鏈，只有政府有能力，這是政府的責任、義務。如現在台灣在國際上最有競爭力的是IT產業、半導體產業，因此未來的重中之重仍在「半導體基礎深化」上。可能是軟體研發，或物聯網等。

同時由於面臨天然資源有限的客觀條件，導致面臨缺水、缺工、缺電、缺投資等困境。但也因此，產業的發展一定會跟新能源相關，比如半導體業有很多記憶體產品被設計出來是為「節能」的，因讀取速度快而省去很多耗能，因此許多車用晶片也來自台灣。未來核心產業跟半導體間運用絕對不可或缺。

又如半導體業、IT產業等可再深化延伸的是軟體研發、5G甚至6G、物聯網（IoT）等，若要「獨立研發」，元宇宙、AI會是選擇。同時產業若要尋求升級、轉型，或可引進AI提高工廠生產產品的良率，也都跟前面提到的「軟體」有關。

於此同時，台灣未來產業發展的核心絕非回歸傳統製造業，畢竟光台積電的用電量就相當驚人，何況由於錯誤的能源政策，如燃氣、燃煤等相關天然資源靠進口，加上土地有限，台灣並不適合以發展製造業為主。台灣的優勢仍在IT產業，亦有優秀的人才培養，這才是台灣的產業優勢。

也因此台灣下階段雖有可能朝向研發跟設發展計，但不代表會完全捨棄代工產業，台積電目前優勢是在先進製程領先，理應要維持此優勢，台積電甚至要擴大投資研發，持續讓先進製程維持全球領先地位，因低階製程沒有國際的競爭力，只怕中國大陸遲早趕上。

簡言之，台灣必須務實看到自己的缺點跟長處，留意不能把自己老跟大國擺在同一水平想事情。同時，若態度保守、原地踏步，別說沒辦法再創未來榮景，連既有優勢能維持多久，恐怕都難說得很！

（作者為立委、律師）