在高虹安民調領先的此刻，民進黨再拋出林耕仁的「論文門」，要把林耕仁的票再打向高虹安，可見民進黨已經放棄新竹市選情。打林耕仁，只是死馬當活馬醫，拯救蔡適應。

民眾黨的政治光譜，在國民黨與民進黨的中間，藍、綠任一陣營受挫，票源自然流向民眾黨。新竹市的「三腳督」大致均等，林智堅的論文門重創沈慧虹，讓高虹安吸收對民進黨失望的票源，民調也就躍居第一。

如果沈慧虹還想要逆轉勝，那應該是一方面期待林耕仁保有國民黨基本盤，一方面與高虹安直球對決，爭取被拉走的票源；但現在民進黨的策略，卻再把林耕仁的票打向高虹安，這對沈慧虹來說顯然是政治自殺，理由何在？

理由在於，蔡適應也爆出論文抄襲，民進黨已經禁不起第二個「林智堅們」，必須找出一個國民黨的案例來圍魏救趙。否則的話，林耕仁的論文握在民進黨手裡這麼久，為什麼林智堅最危急的時候不拋，要等到現在才來操作？

民進黨放棄新竹市來救蔡適應，但謝國樑很可能借力使力，用柯建銘檢驗林耕仁的標準來要求蔡適應，反而能夠集中焦點。英文妙計安天下，賠了慧虹又折兵，將是今年民進黨的結局。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※