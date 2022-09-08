藝人楊丞琳日前在⼤陸節⽬上脫⼝⽽出「我在台北⻑⼤，但我是廣東⼈」，並自陳⼩時候因為家貧「其實在台灣沒吃過什麼海鮮」，直言吃海鮮在台灣「是奢侈的」，結果不僅遭綠營網軍群起出征，連內政部防詐騙臉書貼⽂中也搭此熱潮，圖卡中 1 段⽂字為「笑死，竟然有⼈說在台灣吃海鮮很奢侈」！

如果把楊丞琳的前言後語看清楚，這話說的沒毛病，台灣2300萬人，除了相對少數的原住民外，幾乎高達7成以上比例的絕對多數，祖籍都可以回溯大陸某個地方，不信回去看看自家供桌上的祖宗牌位以及刻在墓碑的堂號，飲水思源、慎終追遠，這和「我是台灣人也是中國人」的身分認同如出一轍。

內政部小編欲蹭女星熱點、吸引眼球，沒想到卻跳針、歪樓，弄巧成拙、自曝其短，圖文意思楊丞琳在詐騙大陸人？所以成為反詐騙的宣傳案例？這真是欲加之罪何患無辭！難怪網友們紛紛灌爆留⾔，直呼「竟帶頭霸凌國⺠」，綠營1450由於意識形態、政治正確作祟，已經沖昏了頭、殺紅了眼，根本毫無底線與界線，究竟笑點在哪裡？這不是笑死活該嘛！

更何況，台灣雖然四面環海，但也不是所有人都能靠海吃海，的確不是家家戶戶都能每日三餐頓頓海鮮，不信去問問三級貧民出生的民進黨籍前總統陳水扁，小時候會不會覺得吃海鮮很奢侈？

如今台灣的痛苦指數（失業率＋消費者物價指數）高達7.14，已經進入難以忍受範圍，內政部⻑徐國勇如何保證，台灣人民「在台灣不會吃不起海鮮」？簡直是「何不食肉糜」的海鮮版。

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