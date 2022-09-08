1904年政治地理學鼻祖哈爾福德‧麥金德（Halford John Mackinder），創建陸權理論，提出了「心臟地帶論」，歐亞大陸中心地帶既是「世界島」的「心臟地帶」，又是世界政治的樞紐，人力與物質資源豐富，且遠離海洋，海權國家的勢力無法侵入，是世界上最大的天然堡壘。「誰統治東歐，誰就能主宰心臟地帶；誰統治心臟地帶，誰就能主宰世界島；誰統治世界島，誰就能主宰全世界。」而烏克蘭恰恰處於東歐這個心臟地帶。它西連歐盟成員國波蘭、匈牙利、斯洛伐克，東北接俄羅斯，南臨黑海，是歐盟與獨聯體諸國地緣政治的交叉點，戰略位置十分重要，可謂心臟地帶的「心臟」。

拿破侖說：「占領基輔就等於抓住了俄國的雙腳。」布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）在《大棋局》（The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives）中曾經這樣形容烏克蘭對俄羅斯的戰略價值：「俄羅斯與烏克蘭在一起，將成為帝國；俄羅斯失去烏克蘭，則只能是普通國家。如果烏克蘭民主化，那麼，它將是遏制俄羅斯重新發揮帝國作用的保證。」

烏克蘭把加入北約入憲，取消俄語的官方語言地位，獨尊烏克蘭語，全面倒向西方，使俄羅斯失去與西方之間重要的緩衝地帶，勢必打破漢斯.摩根索（Hans J.Morgenthau）所謂的「權勢均衡」，使國際權力分配有利於西方，處於優勢的西方可透過外交、經濟、社會和文化等路徑對俄施加強大壓力，迫使它讓步，進而使這暫時的優勢得到鞏固演變成永久的優勢，讓俄的權力地位損失殆盡，從而直接威脅俄國。這是普丁及其政府無法容忍的。「俄羅斯不能生活在這樣可悲和屈辱的狀態下」，普丁如是說。

正像約翰‧米爾斯海默（ John J.Mearsheimer）在《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics）中所指出的那樣：「恐懼越深，安全競爭就越是激烈，越是可能出現戰爭……當它（俄羅斯）認為其根本利益受到威脅時，它不惜打一場殘酷的戰爭。」於是，俄烏戰爭不可避免地爆發了。

我們不要忘了：蘇聯解體，烏克蘭獨立之際，蘇聯給新生的烏克蘭留下了2500枚戰術核武器，1272枚洲際導彈核彈頭，170個核彈發射井，46枚SS-N-24和130枚SS-N-19型導彈，7000多門大炮，7150多輛裝甲車，6500多輛坦克，1500多架飛機，其中包括25架圖-95戰略轟炸機和19架圖-160戰略轟炸機。這樣的軍事力量即使擺在當今世界，也是屈指可數的軍事大國。但是，1994年烏克蘭為了換取西方的經濟援助，盡快融入以美國為首的資本主義世界體系中去，與俄羅斯、美國和英國簽署《布達佩斯備忘錄》，銷毀所有核武器，由四國提供核保護與安全保障，徹底成為無核國家。

從這次俄烏戰爭來看，烏克蘭的國家安全根本得不到相應保障，尤其當俄羅斯成為安全威脅時。以美國為首的西方國家一邊煽風點火，一邊隔岸觀火，試圖利用這次俄烏戰爭達到削弱俄羅斯國力，分裂歐洲的戰略目標，上演了一幕美國出錢、俄羅斯出力、烏克蘭出血的曠世悲劇，廣大烏克蘭人民流離失所、血流成河，烏克蘭國家山河破碎，社會經濟倒退好幾十年，現代化進程被徹底打斷；而美國軍工復合體賺的盆滿缽滿，美國的石油、天然氣由此開闢了歐洲市場，資本從西歐大量回流至美國，原本具有離心傾向的歐盟又被拴在美國的戰車上，加強了歐洲對美國的依賴，進而提高和鞏固北約的凝聚力，維護和保證美國的全球霸權。總之，美國不費一兵一卒，攛掇烏克蘭當棋子，消耗俄羅斯的國家元氣，從這次俄烏戰爭中，獲利頗豐。

筆者認為烏克蘭應該汲取自蘇聯解體、烏克蘭獨立以來的，一味倒向西方的經驗教訓，做美俄之間的橋樑，西方與東方的紐帶。烏克蘭應該親歐、友俄、尊美、合中，只有如此才能擺脫大國競合的漩渦，防止淪為西方的棋子，化干戈為玉帛，緩解烏克蘭危機。

一、親歐：加入歐盟，不加入北約，矢志成為永久中立國；摒棄一貫的冷戰思維，認為投靠西方，就可以獲得國家安全；加入歐盟，不以犧牲對俄的友好關係為代價，照顧俄的合理安全關切，徹底消除俄的安全擔憂；加強與歐盟在環保、能源、航天、衛生和經濟等領域的合作，充分利用歐盟相對寬鬆的對外技術交流和龐大的市場規模，促進資本、人員、商品和勞務等生產要素的自由流通，積極推動烏克蘭的經濟、政治、社會和財政體制改革，使之逐漸走上一條規範化、法治化和民主化的資本主義發展道路，深度參與歐洲一體化進程，在此過程中促進烏克蘭自身經濟的復興，逐漸融入歐洲文明。

二、友俄：在相互尊重、和平與友誼的基礎上，深化與俄羅斯的關係，持續充當俄石油、天然氣輸歐的橋樑，確保能源供應鏈的安全，加強與俄的戰略互信，建構一種羅伯特‧基歐漢（Robert O.Keohane）所謂的「復合相互依賴」關係，讓俄烏間關係的議程沒有明確或固定等級之分，這意味著「軍事安全並非始終是國家間關係的首要問題」，使俄不會輕易向烏動武，有利於維繫和保證俄烏之間長久的和平穩定，且各自都可從這種相互依賴關係中獲利，共同促成長期穩定的互惠合作關係。

三、尊美：與美國保持一定的經濟聯繫，軍事上保持一定距離，從國家安全上消除俄羅斯和獨聯體國家的戰略疑慮，防止它們誤認烏克蘭倒向美國，加入西方遏制俄羅斯的陣營，在俄羅斯和美國之間不選邊站，保持嚴格意義上的政治中立，拒絕充當美國圍堵俄羅斯的棋子；利用好美國的市場、資金和技術，為自身經濟發展創造良好外部條件，使國家發展模式轉上創新軌道，切實提高人民生活的量與質。

四、合中：加強與中國的合作，尤其在農業、人文、經貿、教育和科技等領域。作為遠隔千山萬水的東亞國家，中國對烏克蘭沒有領土和主權上的野心，是理想的合作夥伴。2021年前9個月，中國已成為烏克蘭農產品最大買家，烏克蘭持續不斷地向中國輸入植物油、油籽、穀物、肉類產品和食品工業殘渣等，獲取寶貴的外匯，中國業已成為烏克蘭最大的農產品銷售市場。藉與中國的良好關係，烏克蘭可增加在大國地緣政治博弈中的迴旋空間，這對烏克蘭來說，是一個巨大的地緣政治利好。

韓非子說：「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」烏克蘭摒棄等距外交，固執地在美俄之間選邊站，把自己變成美俄對峙的前哨，最後引火燒身，付出慘痛代價，足以讓其他國家和民族引以為戒，其經驗教訓值得認真對待。

（作者為浙江大學政治學助理教授）

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