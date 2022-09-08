三個怪現象，暴露台灣全面的信心危機。

現象一：一個藝人楊丞琳只是說到自己童年生活貧窮，吃海鮮奢侈，竟引起網路群起攻訐，兩岸小粉紅跟小粉綠打成一團，臉書社群不分知識分子還是市井小民，議論紛紛。可笑的是台灣內政部也摻上一腳，拿來做哏圖。

罹認同上癮症 不自覺

現象二：台北市長柯文哲站在市議會的備詢台上，居然被一個市議員質詢，要他簽署「絕不投降承諾書」。柯文哲直接回她：「小朋友，你不要問這種無聊問題好不好？我根本不想理你」但小朋友不是無厘頭，而是呼應台獨社團發起的「候選人應簽署不投降承諾書」活動。這是要所有縣市長候選人簽署的逼迫認同。

現象三：一個移民新加坡的台灣企業家，回台灣號稱要捐贈30億台幣，宣布要用10億在3年內訓練出300萬名協助區域防衛的民間勇士；同時盡速訓練出30萬名以上民間的神射手。

三個現象互不相干，卻共同顯現出一個台灣最特別的內在心理構造：全面的信心危機，及其導致的認同危機。

心理學上有一個名詞，叫「認同上癮症」。那就是他們會不斷渴求他人認同，特別需要肯定，對別人的批評，特別在意，對別人的肯定，卻無法接收。處於一種極端自卑的負面情緒裡。這就是楊丞琳現象讓人感到悲哀的地方。

兩岸開放探親的30幾年來，民眾的情緒有過幾度的變化。早期台灣的確比大陸富裕，在談論大陸時，總是懷著一種優越感，以一種歧視性的口吻稱「阿六仔」。然而曾幾何時，大陸的經濟不斷增長。現在北、上、廣、深幾個大城市的年輕人就業收入都比台灣為高，更不必說大陸的影視節目製作費用，往往是台灣的10倍計。台灣藝人赴大陸賺人民幣乃人性之常。不健忘的話，30年前不也是有許多大陸明星努力要來台灣演出，討好台灣嗎？

楊丞琳對貧困生活的描述，其實一點也不會傷害到任何人的自尊，因為她只是在講述自己的成長，但內心有「認同上癮症」的人卻過度引伸，斷章取義，變成一種「反對全台灣都吃不起海鮮」的集體情緒反應。人啊，是要有多缺乏自信，才會將別人的自述，變成對你的嘲諷？為什麼全台灣有那麼多人，甚至其中有許多知識分子，竟也相繼在臉書發言，貼著海鮮照、蹭熱度呢？

不投降承諾書 超反諷

所謂「不投降承諾書」就更難堪了。它設定了一個前提：兩岸武力對戰，台灣一定會失敗，敗到每一個鄉鎮都有解放軍，所以他們要求每一個縣市長、鄉鎮長參選人一定不能投降，要戰到最後一刻。

如果台灣必定勝利，美國必定來援助，解放軍早就打退了，何需簽不投降承諾書呢？那些要人簽的都是長老教會、台獨聯盟等獨派團體，他們在宣傳時總是說，台灣獨立有國際支持，現在卻要逼迫候選人簽這種失敗主義的文件，這是多大的反諷！

曹興誠的民間勇士與神射手計畫更為滑稽。先不要說300萬人這種吹牛數字，只問實際一點的：請問台灣民間能合法擁有槍彈武器嗎？不能擁有，那要如何訓練？沒有武器怎麼當黑熊戰士？難道叫民間拿原住民的弓箭，或者遊戲的bb彈去作戰嗎？請問在政府指揮作戰的21萬正規官兵之外，這些民兵要聽誰指揮？縣市政府如果指揮不動，這些武裝分子到處搶劫，一如唐景崧組了台灣民主國，10天後逃亡，留下士兵搶劫台北城，誰來收拾？是要有多不信任國軍，多不相信政府，才會讓人想組織民團呢？曹興誠計畫的真相，難道不是對政府的信心崩潰嗎？

是的，唯有對這個政府完全失去信心，才會讓人民缺乏自信，缺乏到還沒作戰就要寫不投降承諾書，缺乏到民間想自己組民團上戰場，才會讓網路上出現對一個海鮮的發言敏感到情緒崩潰。

面對這三種現象，蔡政府該檢討的是如何重建信心，而不是用網軍去打認知戰，再多的認知戰都無法重建人民的信心。當人民信心崩潰，還需要討論戰爭嗎？