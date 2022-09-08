民進黨前立委鄭寶清以「找回建黨初心」參選桃園市長被開除黨籍，部分綠營支持者批判其「背骨」；他則強調全世界民主改革都是來自「背骨」的人，現在民進黨卻為了一黨之私回到威權體制，這是暗黑勢力和權力的交換，被罵「背骨」的人竟被「背祖」的人開除。

鄭寶清不愧是碩果僅存的老黨外菁英，把台灣民主改革的血淚歷程，用幾句話就點破問題核心。說穿了，當年真正冒險犯難的美麗島世代，早就成了「墊腳石」的一代，如今滿嘴民主自由卻背棄初衷，才是「割稻尾」享盡榮華富貴的現實權貴。

同樣也是老黨外，鄭寶清的競選總幹事許國泰也痛批，黨主席蔡英文把民進黨從百花齊放變成一人獨裁，根本是年輕版的慈禧太后，什麼都不懂。這個鮮活的形容非常有意思，過去因為抽國運籤的籤詩，蔡英文常被說成是武則天，但其實武則天在歷史上的政績表現譽多於毀，蔡英文哪能跟武則天相提並論？

許國泰還說，戒嚴時期國民黨非常討厭《民眾日報》，但懲罰也僅停刊1周沒撤照，現在言論自由時代，民進黨卻直接把中天撤照，更粗暴地沒收國民黨財產，「我們反對多數暴力，但民進黨現在就是多數暴力！」其實不必扯到戒嚴時代，阿扁當總統時也對TVBS很感冒，還是不敢動手關台，這些全被蔡英文破了戒。

鄭寶清說他知道，深藍深綠都不會支持他，但極端選民已式微，中間選民大幅增加，「這是一次人格道德勇氣的戰爭！」如今敢於反叛的人已站出來了，年輕版的慈禧太后還能繼續笑死台灣的民意嗎？