指鹿為馬，2021教育部《國語辭典簡編本》上的解釋是：「指著鹿稱說是馬。典出《史記．卷六．秦始皇本紀》。比喻混淆是非。」此與早年中華書局出版的《辭海》上，「指鹿為馬」詞條的解釋意思一樣：「謂混淆是非也。」所徵引的也是《史記·秦始皇本紀》。

為什麼要指鹿為馬，混淆是非呢？是憑仗什麼，才敢在眾目睽睽之下混淆是非呢？上引的兩本辭典都只說混淆是非，若要問其緣故，還得回頭翻閱司馬遷寫的《史記》才成。《史記．秦始皇本紀》如此記載：「八月己亥，趙高欲為亂，恐群臣不聽，乃先設驗，持鹿獻於二世，曰：『馬也。』二世笑曰：『丞相誤邪？謂鹿為馬。』問左右，左右或默，或言馬以阿順趙高。或言鹿者，高因陰中諸言鹿者以法。後群臣皆畏高。」

這段文字，已經交代了趙高為什麼指鹿為馬，以及他憑什麼指鹿為馬，混淆是非。趙高原是「設驗」之舉，要驗證自己的權力是否夠大；權力夠大，才能夠指鹿為馬，運用手中的權柄來取代判斷是非的標準，混淆是非。

結果呢？他的權力果然夠大；大到可以囂張地當庭指鹿為馬，不但自己安然無事，事後還可將稱鹿不稱馬、不肯阿順自己的人，暗中施刑懲處，於是乎「後群臣皆畏高」。趙高展現權力，秦之群臣當場唯唯諾諾，盡成趙黨；虧得有《史記》在，趙高因而留下歷史罵名，後人唾罵至今。

依秦制，權柄原不屬於佞臣趙高，而在二世皇帝胡亥。趙高當著胡亥指鹿為馬，胡亥雖未盲目相信趙高當眾說謊，但明知是鹿非馬，也不在意，只是笑著說丞相看錯了吧？還要回頭詢問左右究竟誰對。這是權力縱容而造就了指鹿為馬的權力囂張。胡亥的糊塗，與附會趙高或是力挺趙高何異？當然，如果當時使用指鹿為馬來證明自己權力無邊的人是胡亥，故事的結局應該沒有不同。

指鹿為馬的故事，真正的教訓是，自信權力夠大的人，就敢指鹿為馬！權力，才是指鹿為馬、混淆是非的原因與憑藉！

如何解釋指鹿為馬，原來涉及了價值判斷。君權碩大無邊的時代，人們只能試圖使用道德規範拘束惡君；用「混淆是非」來解釋「指鹿為馬」，顯現的價值觀，是在強調道德是非，不可隨著惡人而混淆。然而只看到惡人的行徑，忽略了指鹿為馬的張本乃是無邊的權力，其實是個盲點；惡人多會混淆是非，但是，權力，才是撐持惡人當庭「指鹿為馬」的靠山。

指鹿為馬，乃不只是「混淆是非」而已，應該解釋為「憑恃權力而當眾混淆是非」才更準確！趙高固是混淆是非的大奸巨惡，但若無權力無邊者的縱容，又若不是自信權力無邊，他怎敢當眾指鹿為馬，混淆是非？

《史記》的時代，寫下來用以約束權力的憲法規範，尚未出現。太史公則是上觀孔子作《春秋》之法，書寫《史記》，期待史筆可以約束權力。《史記·太史公自序》說：「孔子知言之不用，道之不行也，是非二百四十二年之中，以為天下儀表，貶天子，退諸侯，討大夫，以達王事而已矣。」

其中「貶天子」三字，劇力萬鈞，為其餘史書所不見；司馬遷猶於序中謙稱：「余所謂述故事，整齊其世傳，非所謂作也，而君比之於春秋，謬矣」，以避當世之禍，當然深識權力之惡！指鹿為馬的故事，記載憑藉權力來混淆是非的君臣惡行，正所以貶胡亥，討趙高之權力薰人也！

如果當權者視道德規範或是憲法對權力的拘束如無物，即使身處民主憲政的時代，也還是會出現縱容指鹿為馬的主子，或是憑恃權力而行徑囂張膽敢指鹿為馬如趙高者流的下屬吧？是為之記。（作者為東吳大學法研所教授）