膳食習慣與居住、工作，甚至族群都有關。北方人麵食、南方人米食，種田、做粗重不能吃稀飯，否則會沒有腳力。我的學長前駐日代表許世楷找我吃日本料理，最後一定要再吃半碗飯，才會覺得飽了；美國人吃完正餐一定要嚐甜點，否則，好像總是缺了點什麼。在過去，泉州人靠海，當然魚吃得比較多，相對地，靠山的漳州人比較難吃到新鮮的魚，可能吃較多的鹹魚。

我小時候住在蘇澳，隔壁的歐吉桑在漁會上班，所以，我們家時常會有大魚可以吃，生魚片加味噌湯，剩下來的炒成魚脯。我從小比較會唸書，老師說，應該是魚吃得比較多的關係。後來搬到苗栗三義山城，海魚當然比較貴。等到搬回到彰化，旁邊有鹿港、王功，又恢復到可以吃很多魚、蚵；那時候，肉鯽仔很便宜，不像現在上buffet，同樣地，竹蛤不會進海產店。

一般人年節拜三牲雞豬魚，通常是魚刺較粗的草魚，稍微有錢的用鰱魚，拜完料理為五柳枝，那是沒有選擇。大學住僑生宿舍，吃自助餐捨不得點魚。到金門當兵，排副跑過遠洋漁船，很挑嘴、不吃魚，原來，新鮮的魚都後送到台灣去賣了。退伍前長官請吃飯，第一次吃到黃魚，吃起來不太像海魚。出國前結婚到溪頭度蜜月，狠心叫了一條清蒸鱒魚。

到美國唸書，超市只有魚排，倒是時常買鮭魚頭，店員好奇我們究竟養了幾條貓；當然，偶爾會到日本店買明太子，有時候波士頓龍蝦會特價。真正大快朵頤是自己釣，除了美國人不吃的鯉魚、鯰魚，比較特別的是鱒魚及台灣開完刀才要吃的鱸魚。春天冰融開車到俄亥俄州北部伊利湖畔托利多，拂曉人山人海、蔚為奇觀，原來是等著天亮釣玻璃梭鱸。

回想起來，第一次去海產店是在出國的前夕，大哥帶我們夫婦去台大靠基隆路吃，迄今只記得空心菜炒牛肉。回國30年，家裡附近小夜市有海產攤，有三段時間，帶過不同的朋友過去吃宵夜，我通常只點空心菜炒牛肉，其他的不外海瓜子、蝦、花蟹，不用花很多錢。無權無勢的時候，革命情感比較真切。

蘇嘉全擔任屏東縣長打響黑鮪魚，他後來北上擔任秘書長，我有一次批評民進黨，在中央黨部碰到，他沒有興師問罪，只問，「教授，等一下有閒否，來去隔壁吃toro？」多年後，他請施明德夫婦到立法院長官邸吃大閘蟹，許信良作陪，我們夫婦開洋葷。這幾年，幾個在大學教書的學生，固定在學期末找我去濟南路一魚三吃，有時缺鯉魚改換烏鰡也可，只是懷舊當年在中廣的時光。

自從家附近的傳統市場關閉，買魚的機會比較少，倒是內人回娘家會帶魚北上，那是岳母愛屋及烏；另外，長輩草地親戚來訪也會帶來大尾的虱目魚。印象最深刻的是陳耀昌醫師有一回來家裡吃魚，不知道在撈什麼，原來是獨一無二的魚膘。偶爾到林務局附近開會，一定會去小巷子喝魚湯，雖然吳郭魚不是海魚，不過沒有臭土味。

蚵仔煎只是小吃，不能算是海鮮。所謂的豆腐魚原來是狗母梭，比較腥、適合當魚脯。政客不要為難歌手。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）