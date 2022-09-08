CNN報導，美國國防部宣布，暫停洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）製造的F-35戰機。因為戰機渦輪引擎裡的一塊磁鐵，有部分合金是中國製造，來自中國。零件含有中國製品，這違反聯邦國防的採購規定。所以，要立刻暫停交貨。至於美軍現在已經使用的F-35，繼續正常使用。

這個事情告訴我們，美國何等霸道，何等愚蠢。美國正在進行一場轟轟烈烈的「去中國化」政治運動。去中國化，去到極端，是要把中國趕出世界。這樣瘋狂的作為，目的很簡單，就是不准中國強大，威脅美國霸權。

運動還在如火如荼。沒想到，搞了半天，尷尬了。一個中國零件，原來一直待在美國的高端戰鬥機上。這個零件，安靜的嘲諷了美國。這個「去中國化」運動，因為違反人類的邏輯。所以種種無端打擊，雖然確實可以在一定程度上，打擊中國，但不會真正成功。反而讓中國別無選擇，只能自立自強。

中國對美國的妖魔式打擊，一直沒有對等報復。我蠻想知道，中國如果用美國的標準，對美國禁售、制裁的話。美國會有多少產品成為擺設？多少品牌會一夜之間破產？

美國會因此反省嗎？當然不會。再大的挫折，美國也不會認為，是對付中國的目標錯了。而只會認為，是手段不夠凶狠。那美國什麼時候，才會把跟中國的關係，調整成正常的競爭關係？

人類歷史告訴我們，只有在美國一條路走到黑，把自己搞到窮、弱、殘了。真的無路可走了。真的對中國揮不出一拳了。又需要中國救命了。那時，美國才會老老實實，選擇跟中國和平相處。養精蓄銳，等待下一次的機會，好打擊下一次的對手，壯大自己。這就是美國的歷史邏輯。這，​也是人性。

（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※