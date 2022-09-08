楊丞琳在大陸節目上坦言早年家庭經濟壓力大，「在台灣沒吃過什麼海鮮，吃海鮮是奢侈的在那」。一張斷章取義的字幕截圖，引爆網路輿論，連內政部臉書小編也補上一刀「笑死」。

不滿楊丞琳這番自白的人，認為她為了要在對岸市場賺人民幣，所以不惜醜化、詆毀台灣。不過熟悉大陸網路輿論生態的人應該也知道，在兩岸民間怒目相視的今天，要是這段首播於7月3日的對話真有「辱台」味道，恐怕早就被大陸的一些KOL拿出來大做文章、開酸台灣連海鮮都吃不起，不會等到兩個多月過後才被某些人「如獲至寶」般挖了出來。

此次網路「眾怒」之所以如此快被點燃，光憑「海鮮奢侈」是不夠的，最主要的引信還是觸及台灣意識形態敏感神經的「廣東人」之說。人們既訝異又憤慨，一個明明在台北出生的「正港台灣人」，何以「自我矮化」為廣東人，還有綠營政治人物跳出來勸她「盡快放棄台灣籍」。

不過他們大概都忘了台灣民主政治史有一項「特色」，那就是兩蔣之後的總統都是「客家人」。

曾稱22歲以前是日本人的李登輝，祖籍福建永定正是客家原鄉，任總統時拜年影片不忘製播客語版本，不過是用配音的方式。閩南語說得極溜的陳水扁，競選總統時也強調「祖先來自福建省詔安縣二都鄭日堡，是百分之百的客家庄，我是客家人一點都假不了。」馬英九則是年年到苗栗馬家庄祭祖又發紅包，稱父親告之他們是「湖南客家人」。而曾經每晚惡補、秘練三年客家話的蔡英文，大選時也喊出「客家人挺客家妹」的口號。

四位總統為了擴大群眾支持基礎，無不搬出祖籍強調自己的客家血統，台灣民眾也見怪不怪，政治人物套近乎的方式所在多有。至於蔡總統「客家妹」的理據，據維基百科所載，其祖父出身於廣東省嘉應州梅縣，而楊丞琳祖籍廣東合浦，嚴格說起來，她們兩人還是廣東老鄉呢！

平心而論，楊丞琳在大陸節目與來賓對話時，搬出自己的祖籍拉近彼此關係，在常民的生活經驗中應屬人之常情。比如我的先祖在清康熙年間自泉州晉江遷台，如今遇到福建的朋友時，多少也會和他們聊一聊祖居地的話題。已故著名作家陳映真曾回憶，他們家族代代相傳一個神奇地址：「大清國，福建省，泉州府，安溪縣，石盤頭，樓仔厝……」。在台灣歷史洪流中，「去中國化」其實是很晚近才出現的現象，不代表人人都忘了自己的根與本。

更何況台灣民主一向自豪於多元包容，民進黨基於台獨立場，曾在2004年通過《族群多元國家一體決議文》，強調「建立台灣主體性並非排外主義」、「族群歧視言行應予譴責」等主張。而出身做為人的尊嚴，不應受到歧視，在台灣社會進步運動的長年推動下也得到了確立。

蔡英文今年5月4日出席《親愛的家鄉，你好嗎？》新書發表會時，才說過「過去的400年我們是移民社會，我們現在還展開雙手歡迎來自四面八方的新移民，讓台灣更加豐富，現在各位是新移民、新二代，400年後也是台灣的祖先了。」那麼當祖輩來自廣東的楊丞琳遭到各種「只問出身」的網路霸凌時，祖輩來自廣東客家原鄉的蔡英文總統，不是更應該出來制止這樣的惡意行為嗎？

回想台灣光復之初，由於經歷50年殖民統治與大陸產生的隔閡，今天廣受台灣社會敬重的本省前輩作家楊逵，在1947年二二八事件爆發前一個多月，與來自大陸的記者王思翔創刊合編《文化交流》雜誌，目的之一就是為了要促進省內外的交流與合作。第一輯還刊登了一幅名為《交流乎？絕流乎？》的漫畫，訴求「咱們都是苦難的中國人！」

近二十多年來，就算「去中國化」在台灣蔚為主流，但以今日之我去否定昨日之我的做法，難道不也是一種對歷史的曲解和背叛？楊丞琳一句「我是廣東人」，並未否認她「在台北長大」的事實，反而體現出了台灣歷史的複雜與多元。只因出身就要遭到無情的出征，還出現要她自我「取消」的聲音，眼前兩岸的惡意螺旋不斷在上升，連社會內部也湧現了非友即敵的撕裂與對立。為了政治利益操弄至此，可說是大開歷史倒車。（作者為《香港01》駐台首席記者）