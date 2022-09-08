上個月初，「台積電」董事長劉德音接受美國有線電視CNN專訪，主持人問他，台灣為何能創造出「經濟奇蹟」？劉董答稱，台灣和其他亞洲國家不同處，一大因素是台灣從1949年以來，一直維持和平，而且和平地轉型為民主社會；另一大因素則是教育水準，有80%的民眾都有大學學歷，創造了高品質的人力。

劉董說的對，「和平」與「教育」確是造就台灣經濟發展成功的二大要素。先不談政府如何大力發展教育的歷程，我們應該探討為何從1949年之後的70多年，台灣能維持難得的和平狀態，使得人民能安居樂業，追求夢想。

其實，在過去73年的歲月中，台灣海峽並非風平浪靜，兩岸關係大起大落，時有衝突發生，只是因為老蔣總統明智的堅持，固守金馬前線，把戰火拒止在深入大陸心臟的外島，才維持了台灣本島後方的安全與和平。

1949年國府因國共內戰失利遷台伊始，在美國壓力下國軍陸續從大陳島、一江山撤出兵力，老蔣總統將1/3的重兵部署在金門外島，屢遭美國國務卿杜勒斯、總統艾森豪善意勸告，要求放棄金馬，集中兵力保衛台澎，終不為所動。

首先是1949年10月金門古寧頭戰役大捷，共軍動員9080人攻打金門，除7364人為我守軍所俘外，餘皆戰死；我方陣亡亦達1267人，受傷者1982人，可謂傷亡慘重，但總算守住了金門。老蔣總統在他的日記中說，「古寧頭大捷，不僅保住了金門，更保住了台灣。」

其次是1954年的金門九三炮戰，自1954年9月3日持續至1955年5月1日，為時8個月之久，我方陣亡官兵519人，民眾死亡63人，還有2位美軍顧問陣亡。

最慘烈的一次金門保衛戰是1958年的八二三砲戰，自1958年8月23日至11月23日，為時92天，炮擊首日，中共從廈門對岸向金門發射4萬3千發炮彈，造成我方守軍傷亡達3000多人，平民百餘人，2位副司令官亦不幸陣亡，金門防衛司令官胡璉將軍及國防部俞大維部長則受傷倖存。據估計，金門民宅全毀與半毀者近萬棟，損失慘重，令人不堪回首！

不要忘了劉德音董事長口中「台灣的和平」是金門前線軍民用生命守護所換來的，金門成為台海兩岸和解的「橋樑」，帶來難得的「和平」，更應設法避免把無情的戰火招引到台灣寶島來！

上個月因美國眾議院議長裴洛西違背美國政府對中方承諾而執意訪台，引起中共「圍島軍演」，這是個警訊！願我執政當局審慎，切勿誤判挑釁導致台海衝突，而毀了我們的「護國神山」和可愛的家園。（作者為退休大使、全球和平志工）