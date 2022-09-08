自殘、自毀、自棄！這樣的霸權到底還能撐多久？

美國政府2日證實，在接獲數百家美國企業的請求後，將延續前朝川普政府針對中國進口商品課徵的懲罰性關稅。拜登政府內部對此一政策的去留看法分歧，貿易代表戴琪主張延續，財長葉倫和商務部長雷蒙多則認為針對中國進口商品的額外關稅不具戰略意義，且會加劇美國通膨壓力。

美國CPI近期不斷攀升，屢創40年來紀錄，逼得聯準會頻頻加息，不但重挫股市，且引發經濟衰退擔憂。如果取消此等關稅，估計可使美國CPI下降1.5%，捨此不由，令人費解，當然引發爭議。

不僅如此，當初川普為了減少美國對華貿易逆差而發動的關稅戰，實施以來，逆差未見縮小反而更形擴大，換言之，為了懲罰中國結果無異懲罰了自己，與加劇通膨一樣，都形同自殘。

自殘不限於關稅和貿易，稍早拜登政府以安全威脅為由限制美企輝達對中國出口AI晶片，影響該企業數億美元營收，輝達股價立即重挫，這又何嘗不是自殘。此外，美國政府還考慮限制美企對中國科企的投資，涉及到半導體、人工智能、量子計算和電動車等產業，能否傷到中國姑置不論，起碼先傷了自己，也是自殘。

經濟、貿易、科技等種種違反市場理性的例子不再舉了，談談貨幣。美國的霸權是建立在美元霸權基礎之上，自上世紀以來，美國先宣布美元跟黃金脫鉤，繼而無視貨幣紀律，濫印美鈔，世紀金融海嘯之後，更以量寬政策幾乎無限量發行，占盡天下便宜，卻也一再耗損美元信用，此等自毀長城的愚行，正是近年來「去美元化」方興未艾的主要背景。

美國自詡美國體質天下無雙，但再優良的市場經濟體制也禁不起美國的一再自殘。俄烏戰爭爆發，美國宣布凍結甚至沒收俄國資產，讓市場經濟最核心的精髓「私有財產」也被破壞踐踏。

經濟體制之外，同樣為美國自豪的政治體質如今也是黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴。兩黨輪替成了兩黨內鬥，所鬥者無關政策或體制，而是民粹的鬥狠鬥勇；國會殿堂形同政治交易所，現貨期貨一應俱全，賄賂以遊說為外衣，公然合法。對外則恃強凌弱，霸道橫行，對不願順從美國的國家，或搞暴動或顛覆政變，或暗殺或和平演變；對全球所有政府及政治人物全面監聽，連德國前總理梅克爾也不放過。維基解密暴露了美國惡行，其創始人阿桑奇則被美國全球引渡。

至於社會體制，自由、平等、博愛言猶在耳，但貧富差距、種族歧視、毒品槍枝氾濫觸目皆是。

美國如此殘人自殘，如此自毀長城，如此自棄價值，無需太久，美國霸權之基礎必加速腐蝕。目前看來，還看不出有什麼自我糾錯機制。易言之，這極可能是一種不可逆的現象或趨勢，世界各國或將共同目睹此一百年未有之大變局。（作者為鳳凰衛視資深評論員）