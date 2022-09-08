昨天與一位美籍烏克蘭人閒聊。

他出生成長在烏克蘭，長大成人後才隨家人移民到美國。

他告訴我，俄烏是鄰國，彼此來往密切，十分友好。從小他們全家人都很喜歡俄國，認為俄國人十分友好、文明。烏國人有很高比例的人會說俄語，而烏語及文字與俄國十分相似，宗教也近似。俄烏兩國在歷史文化的緊密關係，與中台兩地十分相似。

只是近幾年來烏克蘭實行民主制度以後，黨派政客貪污得十分厲害。政客為了向西方靠攏，開始努力切斷與俄國的文化臍帶，禁止使用俄語作為官方語言。而以澤倫斯基為首的黨派，為了向美國示好，也提倡「抗俄保烏」，把俄羅斯當敵人。老一輩的烏克蘭人，多數認同俄羅斯的語言文字食物宗教，如今要強迫他們把俄羅斯當成頭號敵人，感到十分反感。

如今兩國戰爭方興未艾，烏國人民不聊生，而澤倫斯基政府又貪腐得厲害，除了苛扣軍餉，還中飽西方國家對他們提供的援助，退伍軍人每個月拿的退休金根本無法生活。他說，超市裡賣的許多日常用品及食物的包裝上面，大剌剌用英文寫著「非賣品：X國捐贈」。所以許多人對澤倫斯基感到十分反感，並不像西方媒體所說的那樣，把澤倫斯基當救國英雄。

談起澤倫斯基，我這朋友再也無法抑制滿腔怒火，不停地用烏國腔英文，痛罵這位演員出身的總統。

我安慰他，台灣的情況差不多，也是因為政客與少數台灣人排斥中國，把中國人當敵人，且不斷向美國靠攏；蔡總統與澤總統十分相似，都是美國的傀儡，被美國逼著與中俄兩國對抗：烏克蘭負責消耗俄羅斯國力，台灣負責消耗中國國力，美國坐收漁翁之利。

談起各自的總統起來，我倆好像變成了同病相連的兄弟，彼此友情似乎默默地往前邁進了一大步……。（作者為自由撰稿者）

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