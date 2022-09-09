數年前在網路上看到一則訊息：蘇瑤崇教授根據日人鈴木茂夫先生所收集的史料，在其著作《最後的台灣總督府》（2004）書中明確的指出：1945年黃金賄賂案與葛敬恩無關。乍看之下將信將疑，因為這完全顛覆了我們歷來對那段時間的刻板印象（stereotype）。繼而在葛超智1980年出版的書中《Formosa Betrayed》（《被出賣的台灣》，George H Kerr） 讀到：有一位美軍在此案中有嫌疑。但書中也只是提供了部分信息，並未提到美國的審判，更沒有提到本案與與葛敬恩無關；因而也無法解除我心中的疑問。

直到某日看到一篇大概取材自上海公安檔案所撰寫的故事，才知道：原來這案件當年竟是一件國際所矚目的司法大案。然而這篇專文在記述過程中，又添加了一些軍統特務、江湖術士的內容，使我對其真實性大打折扣。但作者在文章末尾，附了一則1947年中央日報的新聞，引起了我的注意，並循線在台北國家圖書館找到了這則新聞，頓時，我對這個故事的追蹤，燃起了希望。

1947年《中央日報》的新聞中，報導了美國法院開審的訊息，我於是花了近半年的時間在美國尋找相關資料，甚至親自訪問了幾處法院。最後，皇天不負苦心人，終於在美國國家檔案館（NARA）找到了4500頁相關的文獻。經詳細閱讀以及大量考證後，才得以將故事建構起來，也才了解到這件案子的來龍去脈。

其實本案的真相早在1948年4月14日於美國審判結束後，大致就已經釐清。多年來，一些學術性的文章也早已引用了鈴木源吾具有法律性質的「證言」（1946.5）。但是台灣大眾傳媒還是喜歡引用1949年共產黨員蘇新的版本；主要的原因就是沒有正式的史料能夠將這件案子說得清楚。

和真相相比，多年來台灣民間所流傳的版本，完全像是小說情節。美國司法審判的史料中，並沒有看到蘇新天馬行空的描述，更沒有安藤利吉在獄中被葛敬恩派人下毒致死的好萊塢情節。

這雖然只是一段不到半年的歷史，但卻是戰後1945年，多方官員在台灣交手時的一個小小縮影；案中長官公署幾位祕書、參事學養俱佳，其辦事一絲不苟、據理力爭的精神，是我所熟悉30、40年代書生報國的典型；日本軍官原田佐少校忍氣吞聲、中規中矩的辦事態度，我有些同情，但既然是皇軍的一員，他就要為侵略戰敗的結果贖罪。

艾文思企圖推罪；所捏造出拖人下水、栽贓的情節，有如偵探小說的鋪陳，反應出其人格的卑劣與自大。這也是令美國檢、軍雙方所最不能原諒的地方；在他們看來，艾文思捏造、栽贓的行逕，要比洗劫本身更為嚴重。所以美軍不惜投下大量的資源，務必要將他繩之以法。

二戰時，美國的實力與決心絕對是打敗軸心國最重要的因素。但由於人數龐大，以及訓練不及，派到各地的軍人卻良莠不齊。同時，協助各地重建的軍政人員，也未必是切合各國需要的專業人員。以至戰後在各地的接收、占領，發生了很多問題。以美軍24軍團所組成的南韓美國軍政府（USAMGIK）

開庭時，被告律師赤裸裸地運用仇恨、歧視以及污名化的手段，來攻擊東方證人，雖不意外，但卻還是令人感到震撼；在攻擊日軍證人時，其所訴諸美國大眾記憶猶新的仇日情節，很難不影響陪審團員的思緒；在塑造中方官員的形像時，律師則運用華人長辮、苦力的刻板印象；將他們都說成不學無術、沒有現代化素養的軍閥跟班。

但在這歷史的洪流中，卻有一些令人尊敬的人物：鈴木源吾是最早將本案第一手的資訊訴諸文字（1946.5），使得這段歷史還留著一個小小的亮點，猶如海岸邊一盞微小的明燈，使真像在昏闇的大海中不至永遠迷失；日本學者鈴木茂夫首先高旗幟提出：黃金案和葛敬恩無關、安藤利吉是自己服毒自殺；蘇崇瑤教授是一位抱著實事求是的學者。

美國國家檔案館研究人員的執著與熱心也令人感動，在協助筆者找到這份文件後，他首先感謝筆者；讓這份沉睡了70年的文獻能夠出土；至於這是一件令美軍蒙羞的案子，則根本不在他的思考當中。他高興的是：該館努力所保存一份72年的檔案，竟然能夠為數千哩外寶島的朋友所重視。

在此，也對台灣的文史檔案人員致上感謝，尤其是國史館的台灣總督府檔案、台灣長官公署檔案、文化部、國家圖書館、中央研究院GIS中心，農委會以及交通大學校友會的《友聲雜誌》。沒有這些網上的資料與照片，本文的故事很難完的整建構起來。

解嚴以後，台灣史料公開的力度相當驚入，唯一還要迎頭趕上的就是：界定政府史料（包括公用部門的照片）的擁有者，是全體國民而不是政府或中央社，這一點台灣還要好好向美國學習。

作者不是歷史專業人員，只是有緣將這一份史料介紹給讀者。對檔案中的某些關鍵細節，特意將原文一併列出，以免誤導讀者。然而，錯誤以及主觀認知在所難免，好在，原始文件黑紙白字，易於澄清。

法庭記錄的一大特點就是詳細；檢方、被告雙方用盡心機發掘細節，就是希望在這些細節中找到對已方有利的證據，或者是對彼方不利的矛盾與漏洞；

或許，讀者們可從這些細節中，體會到1945年台灣時空交錯的氛圍！

也許，戰後的台灣，不是只有悲情，而是各方緣份聚合的開始！

（1965美國對台灣援助考察報告） 「…………..。當時的情況是一個完全無法設計的 『巧合』， 日本在台灣殖民50年期間，立下了很好的基礎。1951年後，在美國軍事與經濟的支援下，台灣有了一個很穩定的政府，同時政府中又充任了能幹和精力充沛的公務員；他們從大陸撤退來台，卻幾乎無縫接軌地接手了日本人留下的職位，更重要的是 : 政府曾及早又徹底的推行了土地改革。 ………….」Neil H. Jacoby , 著名美國援外專家 （Mr. Foreign Aid）、艾森豪總統經濟顧問、UCLA教授

【本系列完】

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