中華文化是兩岸同胞共同的根與魂，是維繫兩岸同胞的精神紐帶。與廈門隔海相望的金門曾在傳播中華文化中發揮重要作用。

小金門。(李金生攝)

金門作為福建的離島，在地理上緊鄰大陸，距離廈門最近僅10海里。即便是在古代，金門與大陸之間的交通也相對便捷，故而早在晉朝，金門便開始接受大陸移民的開發和漢文化的熏陶。

南宋名儒朱熹任同安主簿時曾視學金門，並在此創設燕南書院親自講學授課。自此以後，這裡科甲鼎盛，文人輩出，極一時之盛。一個面積僅150平方公里的海島，三朝間竟產生了近50名進士，這無疑是中國科舉史上的一項文化奇跡。金門也因此被世人冠之以「海濱鄒魯」的美譽。

漢文化之所以能發展成為台灣社會的主流文化，金門發揮了很大的作用。清朝初年鄭成功曾以金門作為訓練基地，日夜操練水軍。金門不僅是當時東南沿海的抗清中心，還成為了鄭成功收復台灣的一個起點。當年他正是在金門料羅灣親率兩萬餘名將士揮師東征，開闢荊榛，驅逐荷夷，收復了台灣。作為戰略跳板的金門在這場關乎民族尊嚴的戰爭中起到了不可或缺的作用。

鄭成功收復台灣後，掀起了一場以漢人為主的移民潮。漢族移民來台後，帶來了先進的生產方式、生活習慣、語言文字、宗教信仰與民間技藝，加快了台灣的開發。其中最值得一提的是「福台新詠」詩社，它是由從大陸移居於台灣的名儒們成立的台灣歷史上第一個文化社團。他們在台灣著書立說，吟詩唱和，一時間使得台灣崇文之風盛行。

這一系列的變化促使台灣社會逐漸演變為一個以漢人為主的移民社會。為了維護統治，鄭氏集團在台灣主辦官學和科舉考試，宣揚儒學等統治倫理，進一步推動了漢文化在台灣的傳播與拓展。為日後漢文化發展成為台灣的主流文化奠定了基礎。

金門還是孕育洪門的搖籃之一。洪門是我國清代初期出現的以「反清復明」為宗旨的民間秘密組織。洪字象徵「漢」中的「土」被奪走，以表他們留存漢族文化的決心。有許多早期洪門活動在金門進行。在明清鼎革的血色年代中，金門的洪門弟子跟隨華僑移民南洋將漢文化傳播至東南亞，為傳播漢文化做出了傑出的貢獻。

傳承、傳播中華文化是中華兒女的責任，金門擔起了這份責任。金門依憑其特殊的地理位置和崇文尚武的島民，一方面，給鄭成功提供了秣馬厲兵的場所，東討荷夷，克復先基，改變了台灣的民族結構，使漢文化成為台灣的主流文化。另一方面，孕育洪門，輸出僑民，作為跳板讓華夏子女將中華文化播向南洋各地。

但同時，也正因其特殊的地理位置，金門一直扮演著「反共橋頭兵」的角色，上世紀五十年代，這裡就曾發生過舉世聞名的炮擊事件。硝煙散盡後的金門選擇鑄劍為犁，與大陸的文化交流持續熱絡。但近期又因金門附近出現大陸無人機，以及金門駐軍不克制的態度，兩岸圍繞此地產生新的緊張點。

對此，我們需要意識的是，兩岸同胞同脈同源，中華文化是我們共同的根與魂，是維繫兩岸同胞的精神紐帶。金門在中華文化的傳播上發揮了重要作用。故而金門也應成為維繫兩岸關係的紐帶，不能因其特殊的地理位置與大陸方面不斷產生摩擦，不應在兩岸之間製造出新的緊張點。民進黨當局更不該肆意煽動對立、激化矛盾讓金門成為兩岸對撞的犧牲品。（李律杉/文字工作者）