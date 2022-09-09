台灣國際戰略學會9月4日舉辦的「中共軍事演習與台海安全」民調發表會，民調數字反映出台灣人民想要安居樂業、兩岸和平發展不要戰爭的真實想法。顯然地，兩岸和平、台海不要戰爭是台灣民眾普遍的心聲，也是台灣社會的最大公約數。

及早投資和平方能避免走向衝突

今年至今最大的國際事件無疑是二月下旬爆發的俄烏戰爭，由於以美國和北約為主的西方國家竭力支持烏克蘭，形成長期的「代理人戰爭」，並對俄羅斯實施全面經濟制裁與外交孤立，希望大幅削弱俄羅斯，擴大北約聯盟及其影響力，進一步改變歐洲的權力分配，但是似乎收到美國所不願看到的效果，助長了中國大陸與俄羅斯在地緣戰略與地緣政治經濟上的亞歐整合。

早在俄烏戰爭前，台海已被《經濟學人》稱為「地球上最危險的地方」，俄烏戰爭後，「今日烏克蘭、明日台灣」一直縈繞在台灣上空，理由是自蔡英文政府上台後，因其台獨意識形態作祟，不承認九二共識，導致兩岸協商大門關閉，兩岸建立的正式溝通管道不通，民間正常交流也受到政治及疫情的影響而降到空前低點。

由於台海兩岸在政治上的岐異、在國家統一與民族發展觀點上的對立，使兩岸在軍事上的對抗思維與行動頻次更形升高，加上國際上以美國為首、聯合其印太地區盟友與歐洲若干國家對於中國的遏制，頻頻以「自由航行」為名干涉東海、台海與南海事務，更促使台灣被推向了戰爭邊緣，成為大國博弈、戰略競爭的衝突焦點。

數十年來，台海兩岸在經貿、社會、文教等領域的交流都發展出熱絡有序的關係，得之不易，不應走回猜疑、對抗、仇視甚至是兵戎相見的老路，這是不符合兩岸人民最大利益的，在兩岸關係低潮、風險增加的情勢下，更應在和平時期就先維持、鞏固與強化和平，不要等到武裝衝突與戰爭發生後才來想要和平，屆時恐就為時已晚、追悔莫及了。

定期追蹤的民調已展現台灣民意

國戰會所舉行的「台海安全」系列民調，迄今已執行了4次，皆顯示多數台灣民眾仍希望兩岸關係能夠和平相處、對話交流的民意，前3次由台灣國際戰略學會與台灣國際研究學會聯袂舉辦，第4次則是由台灣國際戰略學會單獨舉行，累積4次的民調資料，在台海安全議題上具有追蹤價值與政策意涵。

第一次是於2020年10月24日舉辦「台海安全」民調發表會，對於兩岸未來的發展，如果要選擇一個關鍵字來描述兩岸關係的願景，有高達9成、90.4%的受訪者選擇了「和平相處」，代表台灣民眾大多仍希望能夠與中國大陸和平共處。

第二次為2021年3月20日舉辦「拜登新局與台海安全」民調發表會，也有高達77.9%的台灣民眾支持「兩岸能夠開啟對話」、「春暖花開」；對於美台關係升溫，美國表示會協助台灣維持防衛能力、參與國際事務等「幫助」，只有21.3%的台灣民眾認為美國是真誠的，卻有61.1%的比率認為美國是別有用心地想要利用台灣。

第三次則是在2022年3月15日舉辦「烏克蘭戰爭與台海安全」民調發表會，對於歐美與台灣一直在操弄「今日烏克蘭，明日台灣」的說法，僅有26.1%民眾表示認同、有61.6%民眾並不認同，顯示多數台灣民眾並不認同這個說法，同時，仍有高達77.3%的民眾認為兩岸應維持「和平往來」，只有16.1%的民眾認為要繼續「抗中保台」。

另外，也只有36.7%的民眾認為美國是真心想支持台灣，有46.9%的民眾認為美國並非真心。而當被問及若美國可能協助台灣的4種方式時，台灣民眾認為美國會「提供武器裝備」的比例最高、占了61.5%，其次為48.5%的「公開聲援」以及44.1%的「情報支援」，比例最低的就是「派兵支援」、只有26.1%的比率。

第四次就是2022年9月4日舉辦的「中共軍事演習與台海安全」民調發表會了，只有18.2%的台灣民眾認為要繼續「抗中保台」，有66.4%民眾對解放軍的克制還有兩岸和平有一定信心，不認為解放軍會像民進黨與蔡英文政府恫嚇民眾的那樣、藉由演習機會攻打台灣，更有高達75.0%的民眾認為台灣應與中國維持和平往來。

此外，有超過半數的民眾表示支持兩岸要盡速恢復協商往來，對於台灣地區前副總統呂秀蓮所提出的「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」主張，有高達80.4%的民眾表示支持此一說法，而不支持的民眾僅有13.9%，比認為要繼續「抗中保台」的人還要少。可見，通過台海安全系列民調的定期追蹤，已展現台灣民意所向。

對於兩岸民意誤解與民粹對抗的加深，台灣應與大陸共同尋求合作與融合之道，通過兩岸領導人與各界、各階層、各黨派的溝通對話，有效管控分歧、避免誤判，軍事上防範戰略風險的意外、避免擦槍走火，使兩岸民間能夠更自在地交流合作，經由兩岸共同發展來催化民心融合，方能避免兩岸人民對立與敵意螺旋的加深，這才是對台灣最有利的選擇。

就像呂秀蓮也認為，中國的「融合發展」這個詞對於兩岸和平來說更具意義，她認為可以從中尋找台海和平的窗口，呼籲要以此來凝聚台灣內部的新共識。因此，兩岸可以從建構台灣民眾對於「兩岸共同體」的「共同體意識」著手，落實兩岸的區域整合，使台海和平、讓台灣「避戰」。

（作者為國立聯合大學助理教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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