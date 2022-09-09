由國家通訊傳播委員會（NCC）負責起草的「數位中介服務法草案」，自今年6月底推出後，引發排山倒海的爭議。不僅業界群起反彈，甚至連總統及行政院長也都公開表達不支持，導致NCC副主委兼發言人翁柏宗，不得不於7日在例行記者會上公開宣示，經委員會議討論後，決議將此一引發爭議的草案，退回NCC工作小組，至於是否再推出？翁副主委則表示「沒有時間表」。

談到「數位中介服務法」的「出師未捷就身先死」，誠然是整個行政體系各部會前所未見的特例。而如果要探究NCC何以會陷入此一進退失據的困境，也許可以凸顯被定位為獨立行使機關的NCC，從成立迄今，容或是囿限於身為獨立行使機關，以致缺乏與其他部會橫向溝通協調的渠道。而本身又對媒體產業與實務運作有所隔閡，以致在制訂公共決策或草擬法律規範時，姑不論是否別有用心，但在閉門造車的狀況下，自然就難以讓相關業界信服。最典型的事例，莫過於長期來始終堅持依循具高度爭議性的「黨政軍條例」，一再裁罰廣電媒體。甚至於這些裁罰都已被行政法院判定為敗訴，但是NCC既未據以修改有適法性爭議的「黨政軍條款」，卻頑固的秉持「惡法亦法」的執念。

回過頭來看此番「數位中介服務法」所面對的難堪處境，其實也就不會令人感到訝異。事實上，NCC在草擬此一法案之前，也就是在2020年前第九屆立法委員任內，當時NCC就為了回應社會各界所倡議在日新月異的網路時代，政府亟應制訂新法，以導引、規範及保障媒體產業的有序運作與發展，而草擬了「數位通訊傳播法」，經行政院院會通過，送請立法院審議立法。然而在該屆立委任內，「數位通訊傳播法」卻未能及時完成立法程序。

至2020年新一屆立委產生，根據立法院屆期不連續的議事法規，予以退回NCC數位匯流工作小組。又花了兩年半時間，到今年6月底才改頭換面的以「數位中介服務法」新名稱面世。然而，卻沒想到新版草案，雖然強調要在數位時代提供更好的中介服務，結果連行政院院會這一關都過不了。搞得NCC只好「唾面自乾」的低調表示，對於草案所引發的爭議，已經盤點出22個議題，80多項細項意見，交由工作小組進行研析，以了解產業各種創新營運模式，而目前NCC已經沒有要再推動這個法案的時程規劃。

NCC此次所遭逢的「立法波折」，雖然只能尷尬的以自我撤案收場，但是面對快速變遷的數位網路媒體新樣態，做為國家通訊傳播的目的事業主管機關，如果因而擱置立法進程，嚴格來講形同是瀆職了！而從另一個角度來看，NCC的消極不作為，除了讓本土相關業者無所適從，由於網路無國界的產業特性，台灣如果缺乏數位通訊傳播的合理規範與保護，則形同圖利跨國網媒集團，可以如入無人之境的無償使用本土媒體所提供的新聞訊息，並坐收可觀的廣告紅利。

然而，也正因為NCC的無能與消極不作為，使得學者專家與本土廣電媒體業者，在求助無門之下，只好自力更生地於日前公布民間版的「新聞媒體與數位平台強制議價法」草案，倡議要求各數位平台必須為刊載使用的新聞付費。而學者專家與本土新聞媒體的此項倡議，其實並非憑空想像。他們強調包括澳洲、法國已相繼立法，要求Google、臉書必須與國內媒體協商議價。流風所及，甚至於南韓政府也是出面與跨國數位平台溝通，並積極推動立法中。但畢竟學者專家並無法案提案權，而NCC又不可靠，因此只好寄希望於讓新成立的數位發展部擔任主管單位代為提案。

除了民間版強制議價法外，日前在由資策會主辦的「資料驅動轉型大未來」論壇中，與會的專家也強調資料是數位經濟時代最為重要的資產。台灣如果要朝數位轉型，就應從法規制訂等不同面相著手執行，不該再停留在觀念的探討。否則光說不做，已讓眾多的企業因為缺乏資料治理政策，而陷入集體焦慮。

民主的真締本來就是善盡為民服務之職責，既要除弊有方，更要興利有道。包括NCC、數位發展部，以及其他部會，除了各司所職，更應展現勇於任事、苦民所苦的風範，台灣也才有明天可以期待！