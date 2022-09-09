面對死刑存廢，僅一句「建好完整社會安全網」，就想輕描淡寫帶過去？社會安全網在哪？誰來真正同理被殺員警家屬的悲痛？受害者家屬日前更當著立法院長遊錫堃之面，向廢死團體怒吼「滾去18層地獄」，要求必須嚴懲殺人犯。蔡英文似乎聽不見？

蔡英文曾說「如果政府聽不到，就大聲一點，如果政府再聽不見，可以直接拍桌。」現在隨著殺警案不斷重演已觸動全民怒火，而蔡英文卻執意選擇與民意對幹，堅定廢死無視受害家屬，更冷血的喊出「只要建好完整社會安全網就不用嚴刑嚇阻犯罪。」這態度讓家屬心碎，也讓所有人徹底明白這幾年是誰延遲死刑執行。

全民都在問為何不依法執行死刑？為何讓殺警悲劇不斷重演？追根究底來看，針對死刑的執行，立法院必須正視現階段以法規命令方式，造成空白授權行政機關不執行問題。唯有重新修訂「監獄行刑法」，補足法律的位階基礎才能真正順應民意期待。蔡英文若想堅定廢死、延遲執行死刑，不怕跟民意對撞？

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