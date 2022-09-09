｢女王權勢已崩｣，說的不是英國伊莉莎白女王，已經離開人世了。說的是台灣另一位女王。自從一意孤行喝令全黨挺一人失敗之後，民進黨的氣運江河日下，感覺什麼都不對勁兒了，任何政策都遭掣肘、任何事也都與民意扞格不入。

譬如台北市長參選人陳時中不知哪根筋不對，居然同意演出｢廁所偷窺｣宣傳片，直到嘲笑聲四起才緊急撤下，但｢時鐘=廁所偷窺狂｣已然成型，一輩子甩不掉了。為了轉移風向，內政部將藝人楊丞琳說的話當成｢七個反詐騙｣案例，嘲諷說｢笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，又引起翻江倒海的反彈，不得不再度下架。高公局決定在雪隧加裝「七彩燈具」，引發民眾和民代反彈，認為會誘發頭暈、癲癇等症狀，政策再次變臉。

民進黨｢壓力山大｣，將違紀參選的26人全部開除，但沒人在怕，退黨潮四起，甚至有人改掛國民黨旗。還有人說「依照目前蔡總統的無厘頭及背離民意，候選人掛民進黨的招牌沒加分只有扣分，當然紛紛跳車」。

一招走錯全盤皆輸，民進黨方寸已亂，做什麼錯什麼，似乎已到不可收拾的地步。

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