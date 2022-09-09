英國女王伊莉莎白二世過世，享耆壽96歲。查理王子，等了大半輩子，終於戴上王冠，成為查理國王。卡蜜拉成為王后。接下來，郵筒、鈔票、護照等，都要更新。英女王1926年出生，1952年繼位。到2022年，整整70年。

所以，對英國人來說，這真的是一個時代的結束。但是，我們並不是英國人。對我來說，她就是一個養尊處優的英國老太太。她可不是我的女王。

英女王這個王位，是天上掉下來的。是因為愛德華八世娶了離婚婦人辛普森，英王室不能容忍又離婚又是美國人當王后。所以，他宣布放棄王位。第一繼承人是他的弟弟喬治六世，之後傳位給伊莉莎白。伊莉莎白二世可以繼承王位，是因為她的大伯娶離婚婦人。但是，諷刺的是，她的兒子查理娶了外遇對象，而卡蜜拉不但是小三，後來還離婚嫁查理。英女王沒有把查理從王位繼承順序上拿掉，還是讓照樣繼承王位。

英國王室代表的英國歷史的光榮，那種尊貴、那種典雅的王室感，是英國人的精神依靠，英國心靈上需要王室。王室光環，也幫觀光旅遊賺到很多錢。但王室也是英國人的束縛跟負擔。是英國的吉祥物，或是必需的擺設。也耗費巨資。英國對王室的愛恨，強烈糾結。而王室不是單獨存在。英國的階級、爵位一直都在。英國有一個活生生的貴族圈子。所以，英國民調到現在都有61%以上支持王室，只有20幾趴要共和廢王室。

英國王室內部，會自稱為The Firm(公司)。因為王室確實是一個百分之百的家族企業。伊莉莎白很了解這一點。這份產業，從天上白白掉下來。她要努力守護這份家業。英國君主立憲制，國王雖然是國王，但必須只是儀式性的存在。當然有影響力，但不可以公然干政。你要把戲演好。

很多人會用英國首相辦公室唐寧街十號，來說哎呀人家國家元首的辦公室多樸素呀。我真是噗哧笑出來。英國首相，名義上是國王的僕人，所以辦公室小小的。

人家國王，才是國家元首。所以，你看人家元首家庭，有幾十個宮殿城堡。名面上，王室一年，日常開支，就超過1億英鎊。其它開銷還不算在內。比如安保費用，一年又要2億英鎊。這些都花老百姓的錢。英國王室自己還超有錢，而且免稅。

而且，不要忘記。這些豪奢尊貴、王室傳統跟資產，絕大部分來自殖民時期，是從全世界搜刮掠奪來的。包括對中國戰爭跟掠奪。包括販賣鴉片，強迫中國人吸毒。這，就是事實。

英女王每個禮拜，都會跟首相討論政務，但內容不會公開。新舊首相交接，也要在國王面前交接。過去都是在白金漢宮交接，這一次，因為她實在行動不方便了，改成在她現在住的蘇格蘭城堡交接。她一年有幾百場活動。生命前三天，還主持英國首相交接。這麼忙碌，就是不斷的向她的臣民證明，王室有存在的價值，英國絕對需要王室的存在。「我們物有所值」。

但英王室這種家族企業，有內在的悲劇性。一方面，地位尊榮，收入極高，豪奢無度，知名度跟各種特權更不用說。但你就是不是一般人。你不是平民。同時，王室是國家象徵，歷史傳承，為了品牌，要維持人設。又必然也必須保守。嫁娶進來的新血，對各種繁文縟節，就會衝撞。黛安娜王妃等人跟王室的衝突，就是例子。

女王對於政治，都不能介入了。更何況是其他人。除了公益跟慈善以外，不能介入其他。因為任何其他面向，都會有正反意見，利益衝突。可以繼承王位的人，生活還有盼頭。有的還可以去軍隊當個少爺兵，為國家出力。其他人，除了搞公益慈善，能幹嘛？不能幹嘛。

拿這份皇糧，享受奢華，就得守王室規矩。事實上，你做什麼行業，都不合適。哈利的不悅，就在於，對王室來說，只有國王跟王儲，才是焦點。其他人都是壁花。哈利想脫離王室，到美國打天下。結果發現，志大才疏，又享受慣了。離開王室以後，他什麼都不是，什麼都搞不好。

其實王室各種各樣不堪聞問之事，多了。查理認為哈利傷害王室。可是，查理自己豈不是更不堪？最受女王偏愛的兒子愛德華，最終被揭發，跟美國淫魔艾波斯坦一起，性侵未成年。

英女王對政務，也什麼都不能插手。國家的實際政務，她是不能管的。她每個禮拜可以跟首相討論事務。但，雖然不外流討論內容。但主要還是在維護王室的特權，王室的開銷。首相是執政黨自己選出來的，又不是她指派的。她能叫首相幹嘛？但爭取王室權益，為王室的永續努力，人家也沒話說。

英女王漫長的一生，見證了英國沒落的過程。但英國沒落是必然的。她是英國元首，也是所有大英國協國家的元首。這些國家，都是英國的前殖民地。之前崛起，靠的就是掠奪殖民地。英國人覺得光榮。對其他國家的原住民來說，卻是亡國滅種的血淚。比如，澳大利亞，就是英國殺光原住民之後，流放罪犯之地。

我很了解英國人對王室的矛盾情感。但作為中國人，我也想到香港以前到處是英女王肖像，港督是英女王派任，香港土地都是英女王產業。英國過去對中國的欺壓摧殘，成就了英國王室的豪奢享受。不知道，大英博物館跟英國王室珍藏的中國文物，哪一位英國國王，可以把這些國寶還給中國？（作者為作家）

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