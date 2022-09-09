台灣民主政治領袖華人世界，但走到今日，風強浪大，面臨翻船險局。

今年九合一選舉是對民進黨執政的總體檢，執政黨諸病齊發。選情看似對國民黨有利，但是基層反而都戰戰兢兢互相告誡：「民進黨太會選舉了，千萬小心翻盤。」甚至鐵口直斷：「一定作票！」

近日，陳時中競選團隊政二代雲集，包括內政部長、法務部次長、司法院長的兒女們都名列其中，更坐實基層疑慮。試想，若是出現選務紛爭，解釋權不都在這些人手上嗎？他們是主事者，兒女是參與者，公親變事主，這關係也太錯縱複雜了吧！人民若不相信選舉公正，選後發生紛爭，必定升高抗爭層次。

要防範選後可能的紛爭，就要落實監票。只要能確定投票時是一人一票，票票入櫃；開票時，未動手腳；票數清點後，及時回傳，各黨部及計票中心同時統計票數，即使電腦計票程式被動手腳，也會及時發現。監票自有程序，重點是要明確落實。我們提出建議：

一、各黨整理出歷次選舉爭點，向選舉委員會提出，防止可能的紛爭。如：

A、明確闡釋公職人員選舉罷免法規。如第108條：「在投票所四周三十公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一萬五千元以下罰金。」法規中並未禁止民眾在30公尺內停留或錄影。但地方往往擴張解釋，甚至拉起布條禁止民眾接近，反而在與民爭執中，製造了喧嚷與干擾，產生違法的疑慮。

B、使用透明投票箱。選務工作守則，要求在八點開始投票前，必須讓圍觀民眾看清楚是個空箱，但還是有人心存疑慮，更擔心中途灌票。若票箱是透明的，疑慮可以減至最少。

C、張貼「選務人員守則」海報。選務人員計票，本就須將有效票、無效票、餘票都分別清點，且加總後數目是否與全部選票一致。但冗長的計票手續中，許多環節往往含糊帶過，容易發生爭執。有海報，有依據。

二、進行外部監票人員培訓。

A、內部監票人員本有培訓，外部監票人員亦應培訓，方能各司其責。

B、一般投開票所外部監票人員需掌握監票重點時間：如：八點投票前十分鐘，檢視投票箱是否空無一物；四點開票時，注意選票有無誤判，適時拍照存證。其他時間則注意人員出入，有無重複投票。

C、 根據參選者過去經驗，配合投票率得票率等大數據，篩選出重點投開票所，進行全程錄影，以備訴訟時舉證。

台灣自詡民主，選舉正義就一定要做到，無論藍綠。希望11月26日九合一選舉，乾淨而不容質疑。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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