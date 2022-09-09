去年美國政府因全球晶片短缺要求半導體廠商提供產銷資料，韓國政府站出來為其業者說話；現今美國要求韓國加入「晶片四方聯盟」（Chip 4），重組半導體供應鏈對抗中國大陸，韓國政府反而和大陸先行簽署「關於加強產業鏈供應鏈合作」文件。相較之下，我政府逢美只會唯唯諾諾，不敢為台灣和產業的利益力爭；對於這樣的政府，業者只能自謀出路。

台積電創辦人張忠謀曾說：在美國晶片製造成本過高。但在美國政治壓力及我政府一味迎合美國需索下，台積電只得赴美投資設晶片廠。現今美國《晶片法案》實施，對接受美國政府補貼的廠商設下10年內不可在大陸投資、擴充先進製程晶片製造的枷鎖。台積電是股票上市公司，必須以投資大眾的利益為優先、以未來競爭力為考量，就補貼和限制條件損失的機會成本之間進行多方面評估。

對半導體業者來說，10年是個相當長的時間，未來產業、科技與市場充滿了不確定性。在美國設廠不僅建廠成本高，生產後的營運成本更高。依據美國智庫「資訊科技與創新基金會」的報告，美國電腦、電子、光學產業的平均年薪達8萬7千美元，是各產業之冠；加上產業生態體系與製造業發展環境落後，例如人才不足、建廠與營運法規嚴苛等，區區政府補助，根本難以彌補成本所失掉的競爭力。

另方面，目前大陸是全球半導體最大、成長率最高的市場，亦是晶片設計、製造、設備、材料等跨國企業重要營收來源。對韓國來說，半導體是對大陸貿易順差的主力，且三星和SK海力士在大陸有極重大投資，這是韓國為何敢冒美國政府「與大陸高科技脫鉤政策」的大不韙而與大陸簽署供應鏈合作的主因。日前美國政府甫發出對大陸出口AI晶片的禁令，造成輝達、超微兩大公司股票大跌，隨即將禁令延後1年實施，亦是基於大陸市場的考量。為了一時的補助，台積電能犧牲大陸未來10年可能的商機嗎？

美國有關半導體產業基本上有三大目標，一是防堵大陸半導體產業的發展，主要藉出口管制等投資貿易措施；其次是維持供應鏈的韌性，倚賴與重要盟友的合作；第三是重振半導體製造，主要依靠《晶片法案》對建廠的補助和科技研發的支持，三項工具彼此整合運用。

重振半導體製造方面，美國的產業發展環境和生態體系已經破敗甚久，需要相當時間才能建立，因此短期做法就是以補貼方式鼓勵國內外大廠投資。照道理來說，美國不需運用政治手段逼迫台積電赴美投資設廠，在美國獎勵補貼之下，三星、英特爾、美光和格芯等大廠都已有重大投資計畫；其中英特爾和三星且都有發展晶圓代工業務的強烈企圖心，製程技術和台積電相距不遠，美國只要全力扶植該兩家企業替代台積電，或作為台積電之外的次供應商，即可解決先進晶片仰賴台積電的問題，但美國政府不圖此途，原因何在？

近1年多來美國政府官員不斷強調台灣處於地緣政治高風險，尤其是商務部長雷蒙多，疾呼美國不可再倚賴台灣，顯示地緣政治是美國的核心憂慮。最近大陸突破美國的防堵，量產出7奈米晶片，據報導與台積電的製程相似，這也是美國憂慮所在。換言之，美國政府施壓台積電前往設廠，除了要維護晶片穩定供應的表面理由，不能不讓人懷疑其背後存有要將台灣尖端製造空洞化的企圖，台灣能沒有警覺防範嗎？

之前美國要求台積電前往設廠的時候，如果美國是基於國安和經濟安全的策略性考量，美國政府就應該為台積電提供一套策略性的安排，但台積電失去了談判取得好條件的機會。而今美國設下圈套，接受補貼的企業被綁住10年的賣身契，台積電如果覺得不划算，可以大聲地向美國說「NO！」，而政府不可再次出賣台灣的利益，將護國神山推進火坑。

（作者為前經建會主委、前經濟部長）