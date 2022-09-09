隨著美聯準會主席鮑爾大動作放鷹，美元指數一路狂奔。不到一個月，漲幅已逼近6%，一度升破110整數大關，續創20年新高，美元已成為地表最強貨幣。只是，美元強升的結果，並未給全球經濟帶來太多好處，反而加劇金融市場動盪，新興市場隱然出現金融風暴跡象。

阻貶不利大陸經濟穩定

根據過往經驗，太強的美元往往壓抑大宗商品與原物料需求，不利全球經濟復甦。強勢美元也會加大新興市場國家債務壓力（因多為美元債），加速資金外逃，甚至引發金融風暴。最近南亞的斯里蘭卡爆發金融風暴與政治危機，巴基斯坦及孟加拉也出現金融危機跡象。美元強勢走升同時帶動亞幣貶值，8月8日至9月8日日圓、韓元、人民幣及新台幣，貶幅分別高達6.3%、5.9%、3%及2.9%，令人擔憂1997亞洲金融風暴是否重演。

其中，面臨保7壓力的人民幣最受關注，畢竟大陸經濟體量及國際經貿影響力都非常大，特別是大陸作為新興市場領頭羊，人民幣一舉一動，都緊緊連繫著這些國家外貿與匯率表現，更是動見觀瞻。瀕臨破7保衛戰的人民幣，還能不能扮演支撐新興市場經濟的中流砥柱角色，備受矚目。

北京並不樂見人民幣急貶，這對經濟維穩不利，甚至可能成為一枚未爆彈。近日人行無預警調降外匯存款準備金率2個百分點，從8%降至6%，就在逼使金融機構釋出美元，進而阻貶人民幣。成效如何還有待驗證，但人行已擺明出捍衛人民幣的決心。

阻貶人民幣有利經濟維穩，但需要同時思考「代價」。美元獨強是全球共同面對的問題，大陸是否有必要逆市場趨勢？尤其這波人民幣貶勢，相較2015年811匯改與2018年中美貿易戰那兩波破7走勢，背後原因大為不同。前兩波主要是人為因素造成，這一波則是市場力量驅動，逆趨勢與市場對做，必吃力不討好。

當前大陸還有房地產、疫情防控與經濟下行等多方問題，蠟燭多頭燒，必須妥善分配資源，更不要讓自己陷入父子騎驢窘境。美國加速升息當下，如果貨幣寬鬆是維穩經濟必要手段，就不需太在意人民幣貶值。畢竟現階段大陸政策重心，還是以穩經濟，同時推進產業升級轉型，為下一波經濟成長奠定基礎為重。

魚與熊掌不可得兼，不同政策之間，本來就存在衝突與矛盾，也會面臨優先順序問題，成本效益的決策思維非常重要。短期人民幣急貶，確實對維穩經濟帶來困擾，但把時間稍微拉長，年初迄今人民幣貶幅不過8.7%，對比日圓20.2%、韓元14.4%及新台幣10.4%，超過兩位數的貶幅，其實不算嚴重。

放眼長遠國際地位競逐

除此之外，根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）統計，7月人民幣全球支付占比持續攀升至2.2%，連續3月走高，顯示人民幣貶值並未對大陸對外經貿，造成實質負面衝擊。現階段北京應該放在首位處理的，不是匯率或資金外流問題，而是嚴峻的消費弱化，及其所帶來的成長動能不足問題。貨幣與經濟一體兩面，經濟好，貨幣自然不會弱；經濟不好，貨幣也不會強到哪。只要經濟成長動能恢復，人民幣自然由貶轉升。

美國超級鷹派將持續升息，美元還會繼續強勢一陣子，加上亞幣競貶效應，人民幣恐難保7，資金外流壓力也會加重。但北京不需要過度反應，也不用刻意干預。在短期政策取捨上，經濟成長動能問題優先順序，明顯高於人民幣。更不用說，放眼人民幣的未來，要在乎的不是短期升貶走勢，而是長遠的國際地位競逐，需要長期經濟底氣的支撐。

自2005年7月人民幣匯改啟動，人民幣市場化與國際化一直是大陸努力追求的長遠目標。近年來雖受制於經濟表現與美國制裁壓力，國際化進程有所停滯，但不表示這個目標已不重要。未來如何在經濟托底下，加速實現人民幣國際化目標，是大陸領導階層智慧的考驗。