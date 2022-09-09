中國廈門是一個海濱城市，特別是鼓浪嶼可說是東方的夏威夷，是離台灣很近的城市。廈門氣候、飲食文化、習俗跟台灣大同小異，甚至連台語嘛ㄟ通，有許多台胞選擇在這裡創業或就業。不知不覺來到廈門這些日子，總感覺作為台灣同胞在辦理銀行卡和信用卡辦理上，因為身分問題跟大陸同胞相比都有點些許不同，得多花點精力辦理，但好在有廈門銀行幫我解決了一切，為什麼這麼說呢？

因為一次因緣際會認識了一位廈門銀行的理財專員，一聊之下，原來這位年輕的理財專員同樣跟我同樣來自台灣，看到這位來自家鄉的理財專員在營業大廳忙進忙出非常用心地做好服務，從本人在廈門銀行第一張銀行卡和信用卡的成功開卡，都離不開她細心到位的服務，這位優秀的理財專員就是位來自台中的陳貞妤。

在異鄉遇見台灣人，一下子就拉近我們的距離和親切感，更讓我佩服是她在去年六月台灣碩士畢業後，在疫情期間帶上行囊並且願意花費長達21天的隔離時間和隔離費用，毅然決然買上一張飛往廈門的機票，入職廈門銀行，每天都是兢兢業業努力打拚地工作。我在廈門銀行申辦各種業務都離不開貞妤細心到位的服務，這彷彿又讓我們看到台灣95後並非大家說的是「草莓族」是「崩世代」，只要肯拚在哪裡都會找到一片屬於自己的天空。

陳貞妤是一名台灣95後的新世代台灣青年，更是兩岸一家親最佳的體現者。按照台灣的說法她是一名「新二代」（新住民第二代），是兩岸婚姻家庭的一員。媽媽是泉州人，早在90年代嫁到台灣，她從小就常跟父母分隔兩地，小時候在廈門就讀寄宿學校，父母則在台灣工作。在童年有記憶時，六歲就開始自己搭乘飛機往返兩岸，在求學過程都是自己規劃，因父母親沒有太多時問的陪伴，讓她從小養成非常獨立懂事的性格。

身為兩岸婚姻家庭「新二代」，從小隻身在廈門長大的台灣同胞，因為成長過程的差異，時常被親友詢問兩岸的生活模式、飲食、文化和習俗。可能同為兩岸婚姻家庭的一份子，筆者與她在交流時更能感同身受，每一位「新二代」他們都有個屬於自己的兩岸故事，因為兩岸都是我們的家。這樣的成長經歷也是開啟貞妤人生故事的序曲。

在高中畢業後貞妤選擇回到台中離家裡最近的大學就讀，能有更多時間和家人相處，瞭解台灣家鄉的文化和人情味。記得剛回到台灣就讀大學的時候，學校的師生都以為貞妤是陸生，因此又變成每認識一個人都要把自己的經歷大概講一遍。但是她也結交了很多台灣的好朋友，她們很細心耐心地教貞妤，一起磨合研究台灣跟大陸一些不一樣的用語和生活習慣，讓貞妤在短時間快速融入台灣的生活。並且透過大學部加碩士班五年一貫學制，在五年時間一次完成大學部財務金融和碩士班財務金融的學業。期間考取了多份台灣金融相關證照和實習經驗，並在大學三年級到美國留學交換，瞭解更多不同國家的文化和思維。

陳貞妤。（作者提供）

2021年疫情嚴峻之際，貞妤即將畢業踏入社會成為職場新鮮人，人生職場的起點是選擇台灣還是大陸呢？當時在台灣用GOOGLE搜尋「在廈門的台灣銀行」，結果出現的是具有台資背景的「廈門銀行」招聘台籍員工的信息，經過廈門銀行的線上口試及筆試招聘成功入職，並於2021年畢業過後再次回到熟悉的城市廈門就業，正式成為廈門銀行的台籍員工。台灣的親友非常支持她到大陸工作，作為一名台灣年輕人就應該發揮老一輩「愛拚才會贏」的精神出去闖闖。

從2021年至今短短一年的實戰中，貞妤累積經驗學習如何應對各類型客戶的需求及培養處事能力，選擇到支行做理財專員，發揮自己在台灣學的金融專業，在廈門銀行職場這一年裡，她將學校的專業知識和廈門銀行金融產品相結合，使她的金融專業知識更加豐富，迅速適應從校園到職場的身分轉換，以及在應對不同客戶的需求，快速應對能力的提升。

貞妤觀察，同樣是金融服務行業，兩岸之間還是有些許不一樣，應該取不同的優點融匯應用，比如台灣還是用現金偏多，所以銀行的櫃檯比較多。在面對兩岸客戶觀念差異的時侯，應轉換不同的服務理念。她已經把服務客人和工作融入自己的生活中，在我眼裏看到了，她有顆赤子之心，用專業金融知識和真誠熱情的態度服務每一位客戶。

明確的人生職涯目標，「996」的生活，對於這位從小獨立長大的台灣年輕人來說已經是生活的常態，她滿滿正能量充滿元氣的工作心境和態度，感染周圍每一個人。和同事相處融洽，與許多客戶都成為好朋友，對每件事情都會用心盡力積極去完成，吃苦耐勞肯打拚的工作態度，她榮獲了廈門銀行2021年度「最佳新人獎」，這是一種肯定，更是我們台灣95後新世代年輕人在大陸打拚最佳的典範。

大陸工作一年的時間，陳貞妤人生職場也剛剛開始，她建議有心到大陸打拚的台灣年輕人，可先透過網路瞭解大陸公司的經營理念文化，並瞭解大陸相關政策。畢竟「兩岸一家親血濃於水」都是一家人，非常歡迎95後台灣夥伴可以一起來大陸打拚，圓自己人生的夢想。她也希望透過廈門銀行的金融產品，以她的專業持續服務在廈門的企業和鄉親，同時也為廈門的經濟發展盡綿薄之力，讓更多人看見原來有一位台灣青年，在廈門這塊土地上努力打拚。（侯聰明/自由撰稿人）